У ніч проти 1 жовтня українські Сили оборони завдали ударів безпілотниками по низці регіонів Росії. Найбільше наслідків, за повідомленнями російської сторони, зафіксовано в окупованому Криму. Про атаку повідомило Міністерство оборони РФ.

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За його даними, дрони нібито атакували російську територію в період із 20:00 30 вересня до 08:00 1 жовтня за московським часом. Російське відомство заявило про роботу протиповітряної оборони над Брянською, Бєлгородською, Смоленською, Калузькою, Тульською, Курською, Тверською, Липецькою, Орловською, Тамбовською та Астраханською областями. Також повідомлялося про збиття безпілотників над Московським регіоном, окупованим Кримом і акваторією Чорного моря.

Окремо російська сторона заявила про наслідки атаки у Брянській області, де, за її даними, були пошкоджені підприємства агрохолдингу "Міраторг". Стверджується, що внаслідок удару знищено дев'ять одиниць техніки, ще 13 отримали пошкодження. Інформації про постраждалих не надходило.

Водночас після атаки на території окупованого Криму запровадили тимчасові обмеження електропостачання. У "Крименергоінформ" пояснили, що такий крок пов'язаний із необхідністю уникнути перевантаження енергомереж та можливих аварій. Точний графік обмежень наразі не оприлюднювали — подачу електроенергії планують здійснювати залежно від ситуації в енергосистемі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про ураження українськими силами кількох російських об'єктів. Зокрема, йшлося про ціль у Чорному морі, місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області та склад забезпечення російських військ у Брянській області.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні необхідно продовжувати дипломатичну роботу зі США, навіть якщо Вашингтон має претензії до українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Водночас Київ має чітко пояснювати американській адміністрації, чому не може односторонньо припинити атаки, якщо Росія продовжує бити по українській інфраструктурі. Таку позицію висловив дипломат Володимир Огризко.