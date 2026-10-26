10 днів на перевірку та новий ліміт: Кабмін ухвалив нові правила бронювання - хто втратить відстрочку

В Україні змінюють правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Кабінет міністрів запровадив нові критерії для визначення критично важливих підприємств, а також обмежив можливості бронювання в оборонно-промисловому та паливно-енергетичному комплексах. Тепер ці підприємства зможуть бронювати до 95% військовозобов’язаних співробітників, а перевищити ліміт можна буде лише за окремим рішенням. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на постанову уряду.

Нові правила бронювання в Україні

Хто може втратити статус броні

Центральні органи виконавчої влади та місцева влада повинні протягом 10 днів переглянути критерії, за якими підприємства визнають критично важливими. Після цього необхідно перевірити, чи відповідають організації оновленим вимогам.

Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало відповідний статус, виключать, рішення про визнання його критично важливим мають скасувати. Водночас чинні рішення залишатимуться дійсними протягом установленого строку, якщо їх не скасують за результатами перевірки.

Критично важливими зможуть визнавати підприємства, зупинка або суттєве скорочення роботи яких через мобілізацію працівників може зашкодити обороноздатності країни, критичній інфраструктурі, забезпеченню населення необхідними товарами чи фінансовій стійкості держави.

Нові критерії охоплюють, зокрема, оборонну промисловість, енергетику, житлово-комунальне господарство, промисловість, аграрний сектор, транспорт, логістику, ІТ, банківську діяльність, охорону здоров’я та зв’язок.

Як працюватиме новий Координаційний центр

Уряд також створює Координаційний центр, який координуватиме бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану. До його складу увійдуть представники Міноборони, Офісу президента, Генерального штабу, СБУ, ГУР та Національної поліції.

Центр переглядатиме критерії критичності підприємств, розглядатиме пропозиції щодо збільшення квот на бронювання та відстежуватиме інформацію про військовозобов’язаних працівників через державні реєстри. Він також зможе рекомендувати скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема за зверненнями правоохоронних органів.

Коли можна бронювати понад 95% працівників

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів установили ліміт бронювання на рівні 95%. Збільшити його можна буде за окремим рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Водночас центр може відмовити в розгляді пропозиції, якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку. Підставою можуть стати два або більше підтверджених порушень протягом останніх 12 місяців або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Нагадаємо, що спочатку уряд розглядав жорсткіше обмеження — бронювання не більш як 85% військовозобов’язаних працівників ОПК та енергетики. Однак після критики з боку представників галузей цей ліміт переглянули.