4 країни ЄС виставили жорсткий ультиматум, який принизить Путіна: що відбувається

Чотири країни Європейського Союзу хочуть повернути до порядку денного питання використання понад 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликають Єврокомісію знайти механізм, який дозволив би спрямувати ці ресурси на потреби Києва та водночас мінімізувати юридичні ризики для країн ЄС. Як повідомляє Financial Times, держави готують спільне звернення до Єврокомісії. Вони наполягають на відновленні технічної та юридичної роботи над використанням російських коштів, а також пошуку альтернативних моделей, здатних зняти заперечення Бельгії.

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Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що настав момент знову обговорити можливості використання заморожених активів РФ на користь України та самого Євросоюзу.

Фактично йдеться про пошук способу, який дозволив би зменшити потребу України у прямому фінансуванні з європейських бюджетів.

Раніше реалізувати подібну схему не вдалося через позицію Бельгії. Значна частина російських активів зберігається в депозитарії Euroclear, тому Брюссель побоюється можливих судових позовів Москви та фінансової відповідальності у разі необхідності повернення коштів.

Співрозмовник FT у структурах ЄС визнав, що нового рішення, яке повністю усувало б попередні політичні перешкоди, поки немає. Водночас юридичні механізми можуть бути доопрацьовані, якщо серед країн-членів з'явиться достатня політична підтримка.

Наразі ЄС уже використовує доходи від заморожених російських активів для обслуговування кредитної допомоги Україні. Однак у Брюсселі дедалі більше побоюються, що наявних фінансових ресурсів буде недостатньо.

Нове обговорення відбувається одночасно з підготовкою наступного семирічного бюджету Євросоюзу. Це може перетворити російські активи на один із ключових предметів торгу між державами ЄС щодо подальшого фінансування України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія в ніч проти 27 серпня здійснила нову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й протикорабельні ракети та сотні ударних безпілотників. Одними з цілей противника стали портова інфраструктура, зерносховища та енергетичні об'єкти. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі удари державним тероризмом і закликав партнерів посилити підтримку Києва.