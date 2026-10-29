Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Полтавщини, спрямувавши ударний безпілотник на житловий квартал Кременчука. Ворожий наліт призвів до жертв, значної кількості поранених та масштабних руйнувань осель мирних жителів.

Наслідки обстрілу Кременчука. Фото: ДСНС

Удар припав на густонаселений масив посеред дня.

"У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок", — першочергово повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, на місце події негайно скоординували рух рятувальних підрозділів. Вибух спричинив сильні займання на прибудинковій території, де "відбувається пожежа припаркованих автомобілів", а також завдав серйозних пошкоджень навколишнім будівлям. У ДСНС уточнили, що в епіцентрі лиха "горіли 4 автомобілі та господарча споруда", а також було "пошкоджене скління 4 багатоквартирних житлових будинків".

З плином часу та під час розбору завалів інформація про жертв і постраждалих стрімко оновлювалася у бік збільшення. Спершу надходили відомості про двох загиблих, проте згодом ситуація погіршилася.

"Кількість загиблих зросла до трьох осіб", — констатував очільник Полтавської ОВА, висловивши глибокі співчуття родинам загиблих кременчуківців.

Водночас рятувальники ДСНС повідомили про ліквідацію вогню, зазначивши, що "рятувальники ліквідували всі пожежі".

Паралельно лікарі надавали екстрену допомогу величезній кількості поранених, серед яких опинилися найменші мешканці будинку.

"Станом на зараз, відомо про 15 поранених, з них – троє дітей", — резюмував Віталій Дяківнич, додавши, що серед госпіталізованих неповнолітніх є шестирічна дитина.

Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом медиків, які роблять усе можливе для їхнього порятунку, а правоохоронці продовжують фіксувати наслідки цього цинічного обстрілу.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень Росія здійснила також терор у Дніпрі та Чернігові, забравши життя щонайменше 16 людей.