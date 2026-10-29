logo_ukra

BTC/USD

79953

ETH/USD

2319.53

USD/UAH

45.59

EUR/UAH

50.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених
commentss НОВИНИ Всі новини

Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених

Пожежі, розбиті оселі та жертви: ДСНС ліквідувала наслідки жорстокого удару по Кременчуку

29 жовтня 2026, 14:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Полтавщини, спрямувавши ударний безпілотник на житловий квартал Кременчука. Ворожий наліт призвів до жертв, значної кількості поранених та масштабних руйнувань осель мирних жителів.

Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених

Наслідки обстрілу Кременчука. Фото: ДСНС

Удар припав на густонаселений масив посеред дня.

"У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок", — першочергово повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, на місце події негайно скоординували рух рятувальних підрозділів. Вибух спричинив сильні займання на прибудинковій території, де "відбувається пожежа припаркованих автомобілів", а також завдав серйозних пошкоджень навколишнім будівлям. У ДСНС уточнили, що в епіцентрі лиха "горіли 4 автомобілі та господарча споруда", а також було "пошкоджене скління 4 багатоквартирних житлових будинків".

З плином часу та під час розбору завалів інформація про жертв і постраждалих стрімко оновлювалася у бік збільшення. Спершу надходили відомості про двох загиблих, проте згодом ситуація погіршилася.

"Кількість загиблих зросла до трьох осіб", — констатував очільник Полтавської ОВА, висловивши глибокі співчуття родинам загиблих кременчуківців.

Водночас рятувальники ДСНС повідомили про ліквідацію вогню, зазначивши, що "рятувальники ліквідували всі пожежі".

Паралельно лікарі надавали екстрену допомогу величезній кількості поранених, серед яких опинилися найменші мешканці будинку.

"Станом на зараз, відомо про 15 поранених, з них – троє дітей", — резюмував Віталій Дяківнич, додавши, що серед госпіталізованих неповнолітніх є шестирічна дитина.

Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом медиків, які роблять усе можливе для їхнього порятунку, а правоохоронці продовжують фіксувати наслідки цього цинічного обстрілу.

Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених - фото 2
Кривавий наліт на Кременчук: російський дрон поцілив у багатоповерхівку, є загиблі та багато поранених - фото 2


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень Росія здійснила також терор у Дніпрі та Чернігові, забравши життя щонайменше 16 людей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини