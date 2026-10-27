Крим міг бути під українським прапором: Турчинов розповів про накази ЗСУ на півострові

Українські військові у Криму на початку російської окупації у 2014 році отримали наказ зайняти оборону та застосовувати зброю у разі штурму своїх позицій. Про це заявив колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов в авторській колонці.

Анексія Криму. Фото: із відкритих джерел

За його словами, 28 лютого 2014 року він провів перше засідання Ради національної безпеки та оборони після формування нового уряду. Розвідка та військове керівництво попереджали не лише про загрозу захоплення Криму, а й про можливий наступ російських військ із півночі та сходу материкової України.

Турчинов стверджує, що наказ українським підрозділам на півострові було зафіксовано у протоколі засідання РНБО. Їхнім завданням було стримувати супротивника і виграти час для мобілізації, відновлення армії та підготовки оборони країни. Основні боєздатні підрозділи, за його словами, вирішили терміново перекинути на найбільш загрозливі напрямки.

1 березня 2014 року, як повідомив Турчинов, він видав указ про приведення Збройних сил України у стан повної бойової готовності. Це передбачало видачу зброї та боєприпасів та заняття оборонних рубежів.

Ще один наказ про застосування зброї, за його словами, пролунав 18 березня після загибелі українського військовослужбовця під час штурму фотограмметричного центру в Сімферополі.

Турчинов пояснив слабкість оборони наслідками багаторічного скорочення фінансування, розформування підрозділів та розпродажу військової техніки. Він стверджує, що на початку 2014 року боєготовими були лише близько 20% військових частин, а із 36 зенітно-ракетних комплексів виконувати бойові завдання могли лише десять.

Ситуацію ускладнювали чисельна перевага російських військ, блокування українських частин та перехід частини військовослужбовців на бік Росії. При цьому деякі підрозділи та екіпажі кораблів відмовилися здаватися окупантам.

Турчинов відкинув версію, що Крим було втрачено виключно через відсутність чітких розпоряджень. За його оцінкою, події 2014 року показали, наскільки критично важливими є боєздатна армія, достатнє забезпечення та готовність держави до оборони. Його виклад відображає позицію колишнього керівника країни та вимагає врахування історичного контексту та інших свідчень учасників подій.

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