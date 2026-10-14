Кремль звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я: у Зеленського відповіли

У Росії заявили, що Україна нібито атакувала два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Саратовській та Рязанській областях, порушивши енергетичне перемир’я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп. В Офісі президента України ці звинувачення заперечили та назвали їх фейком.

У Зеленського спростували фейк РФ про удари по НПЗ

Про нібито нічні удари по РФ повідомив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак. За його словами, атаки по двох НПЗ свідчать про те, що Київ не демонструє готовності дотримуватися енергетичного перемир’я. Однак у повідомленні російської влади не навели підтверджень ураження заводів. У мережі також не оприлюднили кадрів, які б засвідчували наслідки заявлених атак, а українська сторона про удари по цих об’єктах не повідомляла.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про ураження НПЗ.

"Не було. Росіяни поширили фейк про нібито два атаковані НПЗ. Дата-центр атакували й успішно, ще кілька об’єктів атакували, а НПЗ — ні", — відповів представник Зеленського.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Наприкінці минулого тижня Дональд Трамп оголосив про нібито домовленість України та Росії щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Відтоді Сили оборони України не повідомляли про ураження російських НПЗ. Попри це, у ніч на 14 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах Києва, Київської та Харківської областей.

Крім того, Міністерство оборони РФ підтвердило удари по низці українських теплоелектроцентралей, електропідстанцій та інших енергооб’єктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США висунули жорсткий ультиматум через претензії Трампа щодо НПЗ