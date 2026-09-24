Кремль зробив нову ставку на знищення України: експерт приголомшив заявою про небезпеку



















Росія дедалі активніше використовує реактивні ударні безпілотники, які значно швидші за попередні версії "Шахедів" і створюють додаткове навантаження на українську систему ППО. За даними Reuters, через зростання кількості таких дронів ефективність їх перехоплення знизилася.

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Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що одним із ключових завдань для України зараз є масштабування виробництва дронів-перехоплювачів. За його словами, наявних систем недостатньо для одночасного захисту найбільших міст.

"А їх потрібно сотні. Ну, так як у нас колись було десь 700 мобільних груп з кулеметами. Якщо ми хочемо ефективно обороняти, то тільки навколо Києва не менше сотні треба мати. А ще ж Дніпро, а ще Запоріжжя, а ще багатостраждальна Одеса, а ще Харків", — зазначив Романенко.

Україна вже має перехоплювачі, здатні працювати по реактивних цілях. Президент Володимир Зеленський повідомляв про успішне бойове застосування такої розробки та заявляв про намір масштабувати її. Водночас РНБО окремо наголошує на необхідності створення масової спроможності протидіяти реактивним БпЛА.

Романенко пояснює, що проблема полягає не лише у самих перехоплювачах, а й у виробничій базі для них.

"Для того, щоб будувати реактивні перехоплювачі, потрібно мати реактивні двигуни. Реактивні двигуни випускає Китай. Китайці дуже швидкі на масштабування, на розгортання виробництва", — наголосив він.

Експерт зазначає, що через дефіцит малопотужних реактивних двигунів виникає серйозне обмеження для швидкого нарощування виробництва. Водночас Україна шукає альтернативні технологічні рішення.

"Зараз розробили маленькі радари з дальністю один кілометр. Їх можна поставити на старі електричні зенітні дрони і перехоплювати в передню напівсферу. Я думаю, що це найбільш перспективний напрямок", — підсумував Валерій Романенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до США привернув особливу увагу через порядок денний переговорів із президентом Дональдом Трампом. Сі перебуває у США 23–25 вересня.