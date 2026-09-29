Кремль знайшов новий спосіб тотального паралічу України: експерт попередив про найгірші часи



















Росія змінює тактику масованих атак по Україні, роблячи ставку на виснаження української протиповітряної оборони. Військовий експерт Роман Світан вважає, що нинішні удари реактивними безпілотниками є лише одним із етапів підготовки РФ до масштабнішого застосування швидкісних засобів ураження.

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Коментуючи останні атаки на Київ, Дніпро та інші міста, експерт зазначив, що противник намагається змусити українську ППО витрачати дорогі ракети на відносно дешеві повітряні цілі. 28 вересня внаслідок удару по бізнес-центру в Дніпрі загинули троє людей, ще 21 людина була поранена. У Києві російська атака пошкодила, зокрема, будівлю Національної академії наук; одна людина загинула.

"Задача основна стоїть у росіян — засушити нашу систему ППО середньої дальності", — заявив Світан.

За його словами, реактивні версії дронів становлять окрему проблему через значно вищу швидкість. На крейсерських режимах частина таких БпЛА може залишатися доступною для перехоплення дронами-перехоплювачами, однак під час розгону вони стають значно складнішою ціллю. Саме тому Україні, на думку експерта, необхідно нарощувати кількість дешевих засобів малої дальності, які можна використовувати проти масованих атак.

Світан також прогнозує подальше ускладнення російських ударних засобів. Він заявив, що Москва може перейти до масованого застосування більш швидкісних "ракет-дронів", які будуть складнішими для перехоплення.

"Через пів року росіяни поставлять на крило близько сотні на добу РЗЦ-ракет", — стверджує військовий експерт.

На його думку, для протидії цій загрозі Україні потрібна багаторівнева система ППО, у якій дорогі ракети середньої дальності не витрачатимуться на всі цілі поспіль. Світан наголошує на необхідності масштабувати виробництво дешевих ракет малої дальності та дронів-перехоплювачів.

Портал "Коментарі" вже писав, що удари по цивільній інфраструктурі Києва можуть посилити дискусію про відповідь України по об'єктах, які забезпечують військовий та економічний потенціал РФ. Таку оцінку висловив політичний експерт Олександр Бабак, коментуючи масовану атаку Росії на українські міста.