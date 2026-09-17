Кремль знайшов абсолютно нову ціль для атак по Україні: експерт приголомшив деталями

Російські війська восени можуть розширити перелік цілей для масованих атак по Україні. Окрім енергетичної інфраструктури, під загрозою можуть опинитися об'єкти водопостачання. Частину ракет, які спочатку могли готувати для ударів по енергетиці, російські військові здатні переорієнтувати на водоканали. Таке припущення висловив військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, атаки на системи водопостачання можуть відбуватися не лише в столиці, а й в інших регіонах країни.

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Експерт припускає, що одним із початкових задумів РФ могли бути удари по теплоелектроцентралях, однак згодом частину цілей могли змінити.

"Я впевнений, що вони хотіли бити по енергопостачальних об'єктах, по ТЕЦ, ну, щонайменше в Києві, переорієнтували ракети на удари по водоканалу", — заявив Гетьман.

Він наголосив, що пошкодження водопровідної інфраструктури здатне спричинити значно ширші наслідки, ніж лише перебої з водою. Зокрема, проблеми можуть виникнути з опаленням, оскільки функціонування систем теплопостачання безпосередньо залежить від циркуляції води.

"Якщо буде проблема безпосередньо з водою, то працює чи не працює електрика — вже теплопостачання, батареї, як вони нагріються, якщо немає води", — пояснив військовий оглядач.

Крім того, пошкодження водоканалів може вплинути на роботу систем водовідведення та створити додаткові екологічні ризики.

Гетьман вважає, що активізація російських атак восени не стала несподіванкою для України.

"Ми це очікували, ми розуміли, що восени вони збільшать кількість ударів", — зазначив він.

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