Кремль вкотре спіткала катастрофа: розкрито шокуючу правду про 4-денний наступ РФ

Протягом 17–20 березня російські війська активізували наступальні дії на кількох напрямках, що призвело до запеклих боїв. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, десятки тисяч солдатів були задіяні у масованих штурмах, проте їхня операція завершилася провалом із значними втратами для агресора.

Наступ армії РФ. Фото: УНІАН

"Незважаючи на величезний тиск та залучення резервів, командування РФ не змогло досягти поставлених цілей. Завдяки професійності та злагодженості українських військових, наступальні дії ворога на ряді напрямків було зупинено. На окремих ділянках бої ще тривають, але росіяни змушені перегруповувати сили", — зазначив Сирський.

Загарбники намагаються підкріпити свої підрозділи і планують продовжити атаки, сподіваючись, що погані погодні умови знизять ефективність української аеророзвідки, безпілотних літальних апаратів та артилерії.

"Командування РФ кинуло у штурми десятки тисяч солдатів, проте ціна спроби наступу виявилася катастрофічною для агресора", — підкреслив головнокомандувач.

За його даними, за чотири дні інтенсивних атак ворог втратив понад 6090 військових убитими й пораненими, а за тиждень загальні втрати склали близько 8710 осіб. Українські захисники також знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.

"Ми були готові до посилення наступу противника та прийняли відповідні управлінські рішення: війська отримали підкріплення, техніку, озброєння та боєприпаси", — додав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що успіх у відбитті масованих атак став можливим завдяки мужності та стійкості кожного українського воїна, який виконує бойові завдання у надскладних умовах фронту.

