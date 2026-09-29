Кремль в рази посилить дроновий терор України: названо місто, яке планує знищити Путін

Росія продовжує нарощувати можливості для атак по Україні із застосуванням безпілотників. За інформацією моніторингових ресурсів, уночі окупанти доставили значну партію реактивних БПЛА на пускову позицію поблизу села Цимбулово в Орловській області РФ. Відстань від цієї локації до території України становить приблизно 160–180 кілометрів по прямій.

Фото: з відкритих джерел

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив про переміщення на базу 90 реактивних безпілотників. При цьому аналітики припускають, що одним із можливих напрямків їхнього застосування може бути Київ.

"Судячи з усього, терор столиці триватиме", — зазначили автори моніторингового каналу.

Цимбулово вже привертало увагу через розширення російської інфраструктури для запуску реактивних дронів. Раніше The Telegraph повідомляло, що на території колишніх сільськогосподарських угідь поблизу населеного пункту російська армія облаштувала масштабний майданчик для запуску безпілотників по Україні.

За супутниковими знімками, які аналізували фахівці, на об’єкті було помічено близько 16 пускових установок, а також понад сотню безпілотників, підготовлених до застосування. Таким чином, база може використовуватися як один із важливих елементів російської системи запуску реактивних ударних БПЛА.

Окремою особливістю об’єкта називають наявність сонячних панелей. За оцінками аналітиків, вони можуть забезпечувати автономне живлення бази та підтримувати її роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Польщі розкритикували запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі та наголосили, що російський президент має відповідати за злочини, а не отримувати запрошення на міжнародні зустрічі. Про це заявив міністр у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач в ефірі Radio ZET.