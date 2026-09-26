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Кремль рапортує про нові успіхи Росії одразу на кількох напрямках: у США відреагували

На Сумщині та Харківщині російські війська продовжили атаки без підтвердженого поступу, а під Лиманом українські контрдії ускладнюють плани РФ

26 вересня 2026, 11:25
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Кравцев Сергей

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, проте на більшості напрямків 24–25 вересня підтвердженого просування не зафіксовано. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль рапортує про нові успіхи Росії одразу на кількох напрямках: у США відреагували

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На півночі Сумської області російські підрозділи продовжували атаки, але не змогли просунутися. Одночасно РФ нарощує використання модернізованих безпілотників "Блискавка" для полювання на українські розвідувальні дрони. За даними українських військових, нові версії апаратів отримали збільшену вантажопідйомність та посилену конструкцію.

На півночі Харківської області ситуація залишається напруженою. Російські сили продовжували настання без підтверджених територіальних успіхів. Російські військові блогери поширювали заяви про захоплення кількох населених пунктів на північ від Великого Бурлука та нібито оточення українських підрозділів. Проте ISW не виявив підтверджень цих повідомлень. Більше того, оцінки українських та окремих російських джерел суперечать заявам про оточення.

Окрему увагу аналітики приділили лиманському напрямку. Російські підрозділи, за даними ISW, стикаються з проблемами розвідки та оцінки ситуації. Українські військові повідомляють про хаотичні удари в райони, де російські сили намагаються виявити позиції Сил оборони.

У районі на схід від Слов'янська українські підрозділи зберігають позиції, у тому числі біля Рай-Олександрівки. Контрдії ЗСУ на північ від Лимана та на Слов'янському напрямі, за оцінкою ISW, обмежують можливості Росії розгорнути масштабніший наступ на Слов'янськ.

На Костянтинівському напрямі російські війська також атакували, але підтвердженого поступу не мали. Разом з тим ISW зафіксував недавнє просування російських сил на південний схід від Добропілля.

На Новопавлівському напрямі атаки продовжились без нових підтверджених успіхів. На півдні російські джерела заявляли про просування на північний захід від Гуляйполя, проте ISW не знайшов підтверджень цим заявам: зазначені райони знаходяться на значній відстані від найближчих оцінених російських позицій.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-25-2026/
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