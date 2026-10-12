Кремль не збирається зупиняти війну: у США назвали нову мету Москва із затягування переговорів

Кремль продовжує демонструвати готовність вести війну проти України, одночасно намагаючись уявити Київ перешкодою для мирного врегулювання. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи заяви російських представників та ситуацію на фронті.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

11 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що наблизити Росію до перемоги можуть лише дії російських військ на полі бою та застосування балістичних ракет. За оцінкою ISW, така риторика свідчить про прагнення Москви досягти капітуляції України шляхом завдання максимальної шкоди її тиловій інфраструктурі.

Аналітики також повідомили, що в період із 4 по 11 жовтня російські удари призвели до загибелі понад 150 мирних жителів. На цьому фоні заяви Кремля про переговори та вибори в Україні можуть бути частиною стратегії тиску на західних партнерів Києва.

В ISW вважають, що Москва намагається переконати західні держави скоротити військову підтримку України, сподіваючись відновити ініціативу на фронті. Як приклад, аналітики наводять тимчасове призупинення обміну розвідувальною інформацією з боку США в березні 2025 року, після якої російські війська змогли просунутися в Курській області.

Окремо експерти звертають увагу на тему українських виборів. Проведення голосування в умовах воєнного стану пов'язане з конституційними обмеженнями та питаннями безпеки. За оцінкою ISW, Кремль використовує цю ситуацію, щоб затягувати переговори та звинувачувати Київ у відсутності мирного процесу.

Аналітики наголошують: Росія могла б створити умови для проведення виборів, погодившись на припинення вогню, якого раніше вимагали Україна та США. Проте Москва продовжує наполягати на максималістських вимогах та не демонструє готовності до компромісу.

Таким чином, у ISW розглядають заяви Кремля як спробу виграти час, послабити міжнародну підтримку України та продовжити війну на вигідних для Росії умовах.

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