"Кремль не робить висновків": у Європі назвали єдиний спосіб змусити Путіна припинити війну

Україна за останній рік значно зміцнила свої позиції не лише на полі бою, а й у політичній та економічній сферах. Таку оцінку дала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Радіо Свобода, наголосивши, що саме це створює передумови для справедливого завершення війни.

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За її словами, майбутній мир має ґрунтуватися на безумовній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, а також гарантувати українському народу право самостійно визначати власне майбутнє.

"Ми цьому дуже раді, адже в кінцевому підсумку ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави", – сказала Валтонен.

Водночас очільниця фінського МЗС зауважила, що Кремль не діє відповідно до звичних принципів логіки. На її думку, навіть погіршення економічної ситуації та поступове виснаження ресурсів поки що не змушують російське керівництво змінити курс або відмовитися від продовження війни.

Міністерка переконана, що вирішальний вплив на позицію Москви може мати внутрішній тиск з боку самих росіян. Вона зазначила, що дедалі більше громадян Росії стикаються з наслідками війни у повсякденному житті.

"Вони змушені стояти в чергах за бензином. Їхній інтернет піддається дедалі жорсткішій цензурі. Рівень життя не поліпшується, і перспективи також виглядають зовсім не райдужними", – заявила глава МЗС Фінляндії.

За словами Валтонен, нині існують передумови для повернення до переговорного процесу. Проте вона наголосила, що першим кроком має стати повне припинення бойових дій. Не менш важливими вона назвала заходи зі зміцнення довіри, зокрема обмін усіма військовополоненими та повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до Росії.

"Лише після цього можна буде зрозуміти, який саме шлях виходу з війни можна запропонувати російському керівництву", – зазначила вона.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що більше не прив'язує можливе завершення війни між Україною та Росією до конкретних часових рамок. За його словами, переговорний процес є надто складним, щоб визначати будь-які дедлайни, однак він, як і раніше, вірить у можливість досягнення мирної угоди.