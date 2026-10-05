Кремль "грає не за правилами": чи можуть ліквідувати Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула колишні правила ведення війни. На цьому тлі постало питання: чи означає це зростання ризику фізичної ліквідації самого Зеленського або лідера РФ Володимира Путіна. Своєю думкою поділилися три моделі ШІ.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає ситуацію небезпечнішою після заяви Зеленського. У своїй відповіді чат-бот посилається на слова президента про дані української розвідки: Путін нібито наказав військовим діяти без колишніх обмежень. Після цього, за тезою ChatGPT, Росія посилила удари по цивільній та критичній інфраструктурі.

Однак говорити про різке зростання ризику фізичної ліквідації Зеленського чи Путіна, на думку ChatGPT, підстав немає. Це різні рівні ескалації.

Найближчою загрозою чат-бот називає подальше розширення меж допустимого у війні: більше ударів по важливих об’єктах, спроби паралізувати управління та посилення тиску на українське керівництво. Фізичне усунення глави держави залишається для обох сторін надзвичайно ризикованим кроком.

Чат-бот Gemini оцінює ситуацію жорсткіше. Вважає, що війна без правил підвищує загальний рівень небезпеки, а для Зеленського загроза залишається високою. Він називає українського президента головним символом опору та припускає, що за подальшої відмови Кремля від дипломатії й міжнародних норм силовий сценарій щодо першої особи може стати більш привабливим.

Водночас Gemini наголошує: ризик існує для обох лідерів. За його оцінкою, руйнування колишніх рамок може змусити спецслужби діяти жорсткіше. Путін, зі свого боку, усвідомлює небезпеку, тому його охорона та ізоляція посилюються.

Окремо Gemini наголошує на ризиках ліквідації керівника ядерної держави. Такий крок може відкрити шлях до неконтрольованого хаосу, тому обидва лідери опинилися в ситуації постійної безпекової загрози.

Чат-бот Grok також вважає, що рівень небезпеки зріс, але не говорить про неминучу фізичну ліквідацію. Щодо Зеленського чат-бот оцінює загрозу як високу та зазначає, що російські спецслужби неодноразово намагалися вербувати людей для замахів. Водночас серйозна охорона президента та політичні наслідки успішного замаху стримують такий сценарій.

Щодо Путіна оцінка інша. Grok вважає ризик його фізичної ліквідації з боку України низьким через можливі катастрофічні наслідки: реакцію ядерної держави та пряму ескалацію. На думку чат-бота, Києву вигідніше бити по логістиці, енергетиці та економіці, а не вдаватися до особистих замахів.

У висновку усі три чат-боти погоджуються в одному: заява про “війну без правил” означає вищий загальний рівень небезпеки та жорсткішу боротьбу. Але щодо фізичної ліквідації лідерів оцінки різняться. ChatGPT не бачить достатніх підстав говорити про неминучий замах, Gemini допускає зростання загрози для обох, а Grok вважає ризик для Зеленського вищим, тоді як для Путіна — низьким.

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