Кремль готується до нового витка війни: експерт шокував заявою про найгірший сценарій для України



















Росія може готуватися не до швидкого завершення війни, а до продовження бойових дій та нового витка ескалації. Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу на збільшення російського військового виробництва, підготовку до зимового періоду та заяви західних посадовців щодо потенційних загроз.

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На його думку, не варто покладати надмірні очікування на дипломатичні контакти між Москвою та Вашингтоном. Росія може використовувати переговорний процес для виграшу часу, одночасно нарощуючи власні ресурси.

"У мене є великі сумніви, що запропоновані кроки до деескалації швидко дадуть результат. Якщо подивитися на те, як діє Путін, складається враження, що Росія готується до подальшої ескалації", — зазначив Мусієнко.

Експерт звернув увагу на повідомлення про можливе збільшення російської армії. Зокрема, йшлося про потенційну мобілізацію сотень тисяч військових. Крім того, Москва продовжує розширювати виробництво безпілотників та іншого озброєння.

За словами Мусієнка, особливе значення матиме зимовий період. Росія може спробувати використати його для ударів по українській енергетиці, економіці та інфраструктурі, намагаючись створити додатковий тиск на українське суспільство.

"Росія може намагатися використати зиму для того, щоб руйнувати наш економічний потенціал, завдавати ударів по інфраструктурі, створювати серйозні проблеми та деморалізувати суспільство. Саме до цього потрібно готуватися", — сказав військовий експерт.

Водночас Мусієнко вважає, що Україна має діяти не лише оборонно. Йдеться про системне ураження російського військового виробництва та об’єктів, які забезпечують армію РФ ресурсами.

Експерт також звернув увагу на посилення дискусій у Європі щодо потенційної російської загрози. На його думку, це свідчить про те, що партнери України також оцінюють ризики подальшого загострення.

"Наше завдання за таких умов — зробити так, щоб важко було не лише Україні. Потрібно створювати проблеми для російського військового потенціалу, щоб Кремль відчував ціну продовження війни", — наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Угорщина та Україна змогли врегулювати частину непорозумінь, які виникли у двосторонніх відносинах останніми днями.