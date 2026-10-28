Кремль готує нову пастку під виглядом миру: Портніков розкрив 10 пунктів Путіна

Нові ініціативи Кремля щодо врегулювання війни можуть переслідувати цілі, набагато масштабніші, ніж припинення бойових дій. У центрі російської стратегії залишаються вимоги щодо гарантій безпеки для Росії, перегляду відносин з НАТО та визнання умов, які Москва вважає принциповими. На ці протиріччя звертає увагу політичний оглядач Віталій Портніков у своїх аналітичних виступах.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою журналіста, російське керівництво прагне вибудувати переговорний процес таким чином, щоб питання безпеки Росії стало одним з перших, тоді як остаточні умови завершення війни проти України відсувалися на наступний етап.

Подібний підхід створює серйозні ризики для Києва. Якщо міжнародні партнери почнуть обговорювати обмеження для НАТО чи інші вимоги Москви до узгодження надійних гарантій для України, переговори можуть перетворитися на інструмент тиску на українську сторону.

Ще одна проблема полягає в тому, що Кремль пов'язує українське питання з ширшою архітектурою європейської безпеки. Це дозволяє російському керівництву добиватися обговорення як майбутнього окупованих територій, а й військової присутності Заходу у Європі.

При цьому сам факт повернення Москви до дипломатичних контактів не означає готовності відмовитись від початкових цілей війни. Портніков звертає увагу на суперечність між заявами про переговори та російськими вимогами, які можуть ускладнити досягнення реального компромісу.

Для України ключове значення має послідовність можливих домовленостей: припинення війни має супроводжуватися конкретними механізмами захисту від повторного нападу, а не бути приводом для перегляду безпеки всього регіону на користь Кремля.

Тому головне питання полягає не в тому, скільки пунктів містить новий російський план, а в тому, які зобов'язання Москва вимагає від України та Заходу і чи сама готова відмовитися від подальшої агресії. Без ясних відповідей дипломатична ініціатива ризикує залишитися способом досягти політичних поступок, а не шляхом стійкого світу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ вимагає відкату НАТО на рівень 1997 року: Зеленський розповів про пастку Путіна.



