Кремль готує найстрашнішу помсту Києву за відмову від капітуляції: три небезпечні сценарії змін у війні

Якщо Україна відмовиться приймати умови Кремля щодо завершення війни, це навряд чи автоматично означатиме крах переговорів або негайний перехід до ще масштабнішої війни. Москва опиниться перед вибором: продовжувати воєнний тиск, спробувати змусити Київ до поступок через дипломатію або погодитися на проміжний компроміс. Вирішальними стануть ситуація на фронті, ресурси Росії, стійкість України та позиція її партнерів. За якими трьома сценаріями можуть розвиватися події, якщо Київ скаже Кремлю "ні"? Портал "Коментарі" вивчав думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту ChatGPT, перший сценарій передбачає різке посилення воєнного тиску. Після відмови Києва від російських вимог Кремль може спробувати підвищити ціну такого рішення за допомогою активізації наступальних операцій і масштабніших ударів по військовій, енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Розрахунок Москви полягатиме в тому, щоб виснажити українські ресурси та змусити керівництво країни повернутися до переговорів. Водночас тверда позиція України може сприяти збереженню підтримки партнерів, особливо якщо саме Росія буде відповідальною за зрив дипломатичного процесу. Другий можливий напрямок розвитку подій фактично веде до затяжного протистояння, під час якого жодна зі сторін не зможе швидко досягти своїх максимальних цілей. Для України це означатиме необхідність і надалі мобілізувати людські та фінансові ресурси, розвивати власне виробництво зброї та зберігати підтримку суспільства.

Чат-бот Gemini вважає, що перший сценарій передбачає перехід війни у фазу тривалого виснаження та технологічного протистояння. Після відмови України від російського ультиматуму Москва може спробувати посилити військовий тиск, однак це не обов’язково забезпечить Кремлю швидкі результати. Фронт дедалі більше залежатиме від безпілотників, далекобійних систем, засобів РЕБ і щільних мінних загороджень, через що масштабні прориви залишатимуться складними. За таких умов ключовим стане вже не стільки захоплення територій, скільки здатність сторін довше підтримувати армію, економіку та енергетику. Інший сценарій — посилення європейської підтримки України. Якщо партнери продовжать сприймати вимоги Москви як неприйнятні, Київ може отримати додаткову військову та фінансову допомогу, паралельно нарощуючи власне виробництво ракет, дронів та інших далекобійних засобів.

Чат-бот Copilot передбачає, що перший сценарій передбачає посилення бойових дій. Якщо Київ відмовиться від вимог Москви, Кремль може спробувати змусити Україну змінити позицію військовим шляхом — активізувати наступальні операції та збільшити кількість ударів по критичній інфраструктурі. Це створить додаткове навантаження на ЗСУ, енергетику, економіку та суспільство. Водночас відмова від неприйнятних поступок може допомогти Україні зберегти підтримку партнерів і домагатися нових пакетів військової допомоги та подальшого санкційного тиску на Росію. Другий варіант фактично означатиме перехід до затяжної війни, якщо ні Москва, ні Київ не погодяться переглянути свої принципові позиції. Швидкого дипломатичного завершення протистояння тоді очікувати не варто, а вирішальними стануть ресурси та витривалість сторін. Україні доведеться підтримувати високий рівень обороноздатності, нарощувати власне виробництво зброї та зберігати єдність із союзниками. Саме тривалість західної підтримки може стати одним із ключових факторів подальшого розвитку війни.

Таким чином усі три версії ШІ переконані, що українське "ні" неприйнятним вимогам Кремля не обов’язково означатиме безальтернативну ескалацію. Головне питання — хто матиме більше ресурсів і політичної витримки після провалу домовленостей. Якщо Україна збереже обороноздатність і підтримку партнерів, Москва сама може опинитися перед вибором між дорогою затяжною війною та переглядом своїх умов.

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