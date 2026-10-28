Кремль будує супутникову мережу для війни: ГУР розкрило компанії по російському проекту «Рассвет»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відомості про компанії та державні структури, які беруть участь у створенні російської низькоорбітальної супутникової системи широкосмугового зв'язку "Рассвет". За даними ГУР, проект поєднує підприємства мікроелектроніки, IT-компанії, наукові центри та організації російського аерокосмічного сектора.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Ключову роль у розробці відіграє ТОВ "Бюро 1440", що входить до ІТ-холдингу "ІКС Холдинг". Пов'язані із ним підприємства, як стверджує українська розвідка, займаються виробництвом електронних модулів, друкованих плат, сонячних панелей, абонентських терміналів та інших компонентів майбутньої системи.

За ракетно-космічну частину відповідають структури "Роскосмосу" та підприємства галузі. У їх завдання входять розробка носіїв та розгінних блоків, створення двигунів, підготовка супутників та забезпечення їхнього виведення на орбіту. Координацію проекту у держкорпорації, за інформацією ГУР, здійснює її керівник Дмитро Баканов.

До проекту також залучені структури Міністерства оборони Росії, які відповідають за наземну інфраструктуру та інтеграцію супутникового зв'язку у військові системи. Одним із інвесторів розробки розвідка називає банк ВТБ.

У ГУР вважають, що "Рассвет" має насамперед військове значення. За оцінкою відомства, Росія розраховує використати супутникову мережу для забезпечення зв'язку своїх збройних сил, у тому числі на територіях, пов'язаних із війною проти України.

Розвідка також повідомляє про плани оснащувати терміналами командно-штабні машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та інтегрувати супутники у систему забезпечення цільовказівки ракетного озброєння. Передбачувана зона покриття, згідно з опублікованими даними, має охоплювати Україну та частину Європи.

Створення низькоорбітального угруповання потенційно здатне підвищити стійкість російського військового зв'язку. При цьому реальні терміни розгортання системи, її фактичні можливості та масштаби інтеграції до бойової інфраструктури вимагають незалежного підтвердження. Заяви про військове призначення проекту ґрунтуються на оцінках української розвідки.

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