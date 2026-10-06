Країна-партнер РФ почала ініціювати припинення бойових дій в Україні: деталі

Індія поступово переходить від обережних закликів до миру до безпосередньої участі в обговоренні можливих шляхів припинення війни Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, пише Bloomberg.

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, останніми місяцями Нью-Делі став "дещо більш залученим" до ситуації. Індійська сторона підтримує контакти одночасно з Москвою та Києвом та намагається обговорювати конкретні питання, здатні знизити ризики, пов'язані з війною.

Однією з перших тем стала безпека судноплавства у Чорному морі. Приводом для більш активних дій Індії стали атаки в липні, внаслідок яких загинули та отримали поранення індійські моряки. Після цього Нью-Делі порушив питання безпеки перед представниками обох сторін.

Проте переговорний порядок денний згодом розширився. Як розповів Джайшанкар, сторони обговорювали можливість сприяння експорту зерна через Чорне море, а потім торкнулися питань енергетичних поставок та потенційної відмови від взаємних ударів.

Індійський міністр при цьому не став справляти враження, що дипломатичні зусилля вже привели до конкретної угоди. За його словами, Нью-Делі продовжує працювати з обома сторонами, проте впевненості у досягненні домовленостей поки що немає.

Активізація Індії особливо помітна і натомість її традиційно обережної позиції з війни. Нью-Делі зберігає тісні стосунки з Москвою, не приєднується до критики Кремля і утримується під час голосування в ООН щодо резолюцій, які засуджують російську агресію.

Проте тепер індійська дипломатія, судячи зі слів Джайшанкара, намагається обговорювати не лише необхідність миру загалом, а й практичні питання, здатні знизити наслідки бойових дій. Наскільки далеко готовий зайти Нью-Делі в цій ролі, поки що залишається відкритим питанням.

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