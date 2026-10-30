Країна ЄС жорстко звернулася до США через звірства Путіна в Україні: яку вимогу озвучено

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен провела переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили війну Росії проти України, а також підписали низку документів щодо співпраці у сфері ресурсів і технологій. Про це очільниця фінського МЗС повідомила у соціальній мережі X.

Фото: з відкритих джерел

Угоди підписали 29 жовтня у Вашингтоні. Марко Рубіо та Еліна Валтонен уклали рамкову угоду щодо критично важливих мінералів, а також документ про технологічне процвітання.

За словами Валтонен, відносини між Фінляндією та США залишаються тісними, а економічні зв'язки між країнами протягом останніх років суттєво зміцнилися. Особливу увагу сторони приділяють співпраці у промисловості, телекомунікаціях, космічній та квантовій галузях, штучному інтелекті й інших напрямах цифрової індустрії.

Під час зустрічі з Марко Рубіо Еліна Валтонен також порушила питання російської війни проти України. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на Москву та продовжувати допомагати Києву, зокрема у захисті від повітряних атак.

"Позиція Фінляндії чітка: необхідно посилювати тиск на воєнну машину Росії та підтримувати Україну, зокрема її протиповітряну оборону, щоб захищати життя мирних жителів", — заявила міністерка.

Портал "Коментарі" вже писав, що увечері 29 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Повітряну тривогу оголосили у столиці та низці областей України через загрозу ракетного удару. Згодом кияни почули вибухи. Внаслідок атаки є загиблий, також зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах міста. Про наслідки повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.