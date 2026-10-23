Чи має Україна реальну стратегію завершення війни та чи можна досягти її цілей? Три моделі штучного інтелекту бачать спільну основу української стратегії у виснаженні противника, зміцненні оборони та збереженні підтримки Заходу. Однак оцінки щодо можливого замороження фронту та умов майбутньої перемоги різняться.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що Україні потрібно не лише утримувати фронт, а й посилювати ППО, розвивати власне виробництво зброї, зберігати підтримку партнерів і завдавати ударів по військових та економічних можливостях противника.

Досягти мети реально, але для цього необхідні стабільне постачання зброї, фінансування, ефективна мобілізаційна система й управління військом. Водночас перемога не обов’язково означатиме швидке повернення всіх територій військовим шляхом. Головне — зберегти державність і здатність захищатися надалі.

Grok зазначає, що стратегія вже давно не про “перемогу до кордонів 1991 року за будь-яку ціну”. Стратегію описує як поєднання оборони, виснаження Росії ударами вглиб її території та захисту енергетики й населення. Серед можливих кроків він називає замороження фронту по нинішній лінії з подальшим отриманням надійних гарантій безпеки — від НАТО, США або європейської коаліції.

Такий сценарій бот вважає реалістичним за умови, що Захід не припинить підтримку, а війна стане для кремля дедалі дорожчою. Інакше Україну чекає тривале виснажливе протистояння.

DeepSeek називає українську стратегію ставкою на оборону й асиметричне виснаження. Йдеться про удари по російській енергетиці та логістиці, розвиток власного військово-промислового комплексу й посилення ППО.

Водночас бот звертає увагу на брак людей, залежність від західних систем протиповітряної оборони та ризик ослаблення міжнародної підтримки. Тому йдеться не про швидку перемогу, а про тривалу боротьбу, результат якої залежатиме від здатності України вистояти. Моделі ШІ зазначають, що стратегія може спрацювати, але її реалізація залежить від ресурсів України та готовності Заходу продовжувати підтримку.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Україні потрібні сильна оборона, власне виробництво зброї та стабільна підтримка партнерів. Відмінність — у баченні завершення війни: ChatGPT наголошує на збереженні державності, Grok допускає замороження фронту з гарантіями безпеки, а DeepSeek акцентує на виснаженні противника.

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