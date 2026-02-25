logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Конкретні речі»: Києву озвучили термінову вимогу поновити переговори з Пекіном
commentss НОВИНИ Всі новини

Конкретні речі»: Києву озвучили термінову вимогу поновити переговори з Пекіном

Нині Україна не використовує потенціал Китаю, хоча Пекін пропонував мирні ініціативи для зупинки війни

25 лютого 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності термінового відновлення переговорів із Китаєм. Він нагадав, що у 2023 році Пекін пропонував свій мирний план для врегулювання війни, але українська влада тоді відмовилася його розглядати. За словами Порошенка, нині Україна готова розглянути ті самі пропозиції, які свого часу озвучив Китай.  

Конкретні речі»: Києву озвучили термінову вимогу поновити переговори з Пекіном

Фото: з відкритих джерел

Порошенко підкреслив, що Україна досі не використовує потенціал Китаю, хоча Пекін пропонував конкретні кроки для припинення війни. Серед них він назвав: негайне і всеосяжне припинення вогню, забезпечення повного суверенітету та територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями. На момент пропозицій Київ відкинув план, назвавши його "проросійським". Порошенко вважає, що сьогодні необхідно відновити контакт із Пекіном, оскільки ці ініціативи залишаються актуальними.

Він також додав, що ніхто не виступає проти припинення вогню, однак якщо Росія не готова його забезпечити, і диктатор РФ Володимир Путін реагує лише на силу, Україна має звертатися за підтримкою до західних партнерів. Порошенко закликав до конкретних дій: надання сучасного озброєння, протиповітряної оборони та спільного виробництва ракет для ефективного тиску на агресора. За його словами, тільки реальні удари по об’єктах енергетики та промисловості РФ змусить Москву платити ціну та наблизить Україну до припинення війни.

П’ятий президент нагадав, що Україна готова обговорювати умови Китаю, які підтримала й Бразилія. Він зауважив, що українська влада практично ігнорує другий економічний центр світу, що є стратегічною помилкою, адже Китай може стати ключовим інструментом тиску на Росію.

Як вже писали "Коментарі", війна в Україні, за прогнозами багатьох військових експертів, може тривати щонайменше до кінця 2026 року. На цьому фоні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спільних військових навчань Росії та Білорусі — формату, який уже використовувався у 2022 році як прикриття перед масштабним вторгненням.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини