Компроміс замість максимальних цілей: професор Гарварда описав можливий шлях до завершення війни

Війна Росії проти України залишається в стані затяжного глухого кута: ні Москва, ні Київ поки не здатні нав'язати іншій стороні свої умови. При цьому конфлікт продовжує вимагати значних ресурсів та зазнає обидві країни великі втрати. Таку оцінку висловив професор міжнародних відносин Гарвардського університету Стівен М. Уолт у колонці Foreign Policy.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

На думку Уолта, війна розвивалася за класичною логікою ескалації: сторони нарощували застосування більш смертоносних озброєнь, розширювали цілі та поступово залучали більше зовнішніх учасників. Професор окремо закликав обережно ставитись до прогнозів, нагадавши, що помилялися в оцінках війни не лише політики, а й експерти.

Зокрема, сам Волт до повномасштабного вторгнення не очікував, що Володимир Путін наважиться розпочати таку війну. Він також вважає, що прорахунки допускали російське, американське та українське керівництво.

Особливу роль пошуку виходу з конфлікту професор відводить США. За його оцінкою, Вашингтон має в своєму розпорядженні одночасно економічні та військові важелі впливу: від військової допомоги Україні та підтримки її відновлення до санкційного тиску на Росію.

Уолт вважає, що ці інструменти могли б використовуватися комплексно для створення стимулів до компромісу одночасно для Москви та Києва. Він критично оцінює як колишню політику адміністрації Джо Байдена, так і нинішній підхід Вашингтона, який, на його думку, більшою мірою тисне на Київ.

Як один із можливих контурів майбутньої угоди професор називає відмову від перспективи вступу України до НАТО при збереженні можливості її вступу до ЄС, сильних Збройних сил, доступу до торгівлі, іноземних інвестицій та закупівель зброї.

При цьому Уолт наголошує, що не йдеться про готовий мирний план. Він сам не впевнений, що такий сценарій вдасться реалізувати. Головною проблемою професор вважає відсутність механізму, який водночас спонукав би Росію та Україну зупинити війну та домовитися про умови, прийнятні для обох сторін.

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