Повномасштабна російська збройна агресія на території України триває п’ятий рік. За цей час в Україні були успіхи та падіння. Штучний інтелект поділився думкою, якої найбільшої помилки у війні припустилася Україна.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає головною проблемою не стільки конкретний стратегічний прорахунок, скільки надмірну віру в те, що цивілізований світ захистить Україну через сам факт боротьби за справедливість.

За версією чат-бота, країна занадто довго залежала від обіцянок партнерів, повільно розгортала власне виробництво зброї та втрачала час через бюрократію. Водночас суспільство і влада жили очікуванням швидкої перемоги, хоча до тривалої війни на виснаження Україна виявилася не до кінця готовою.

Gemini окремо наголошує на запізнілому масштабуванні виробництва дронів, розвитку ВПК та системній мобілізації. Ще однією небезпекою чат-бот називає внутрішнє розчарування і зневіру, оскільки під час війни слабкістю стають внутрішні конфлікти.

Чат-бот Grok формулює помилку дещо інакше: Україна надто пізно і недостатньо жорстко усвідомила, що війна стала війною на виснаження, а не спринтом.

Модель ШІ вважає, що Київ занадто довго сподівався на достатню кількість західної зброї та грошей, не перебудовуючи державу і суспільство під довготривалу війну.

Серед проблем Grok називає нерівномірну мобілізацію, повільний розвиток виробництва дронів-перехоплювачів, ракет і ППО. Окремо він говорить про захист енергетики та критичної інфраструктури: на думку чат-бота, Україна часто діяла реактивно, а не на випередження.

У підсумку, за оцінкою Grok, героїзм і винахідливість українців допомагають триматися, але стратегічно країна втратила час, який могла використати для створення власної довготривалої сили.

Чат-бот DeepSeek також бачить ключову помилку у надмірній ставці на партнерів. Вважає, що Україна занадто довго вірила, що війну можна виграти переважно за рахунок чужої зброї, грошей і рішень.

Окремо DeepSeek говорить про мобілізацію. Посилаючись на заяву Буданова, чат-бот зазначає, що Україна сама послабила мобілізаційний процес через внутрішні амбіції та необдумані дії в інформаційному просторі.

Ще один приклад — контрнаступ 2023 року. DeepSeek згадує позицію Залужного про те, що сили не вдалося зібрати в один кулак, а також оцінку аналітиків про системну проблему, яку він описує як "смерть від тисячі порізів".

Але найглибшою помилкою DeepSeek називає те, що Україна не змогла зробити війну для Заходу екзистенційним пріоритетом.

Усі три чат-боти сходяться в головному: Україна надто довго розраховувала на зовнішню допомогу, втратила час і не настільки швидко перебудувала власну систему під тривалу війну. Різниця лише в акцентах. Gemini більше говорить про залежність від партнерів, власне виробництво та єдність; Grok — про запізнілу підготовку до війни на виснаження і захист інфраструктури; DeepSeek — про системні рішення, мобілізацію та нездатність переконати Захід сприймати війну як власний пріоритет.

Тож спільний висновок трьох моделей простий: найбільше часу Україна втратила тоді, коли ще могла швидше перебудуватися під довгу війну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фатальну помилку Лукашенка та Путіна.



