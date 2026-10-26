Китайці за жодних умов на таке не підуть: озвучено гучну заяву про страшний удар Сі для Путіна



















Росія намагається просувати ідею домовленостей між великими державами про новий розподіл сфер впливу, однак реалізація такого сценарію щодо України залишається під питанням. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що розмови про нову Ялтинську конференцію можуть бути вигідними насамперед Кремлю, який прагне представити себе рівноправним партнером Сполучених Штатів і Китаю.

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На думку експерта, Пекін не обов’язково погодиться на формат, який дозволив би Москві піднятися до рівня двох провідних світових держав. Китай має власні інтереси й навряд чи захоче опинитися в ситуації, коли його позиція виглядатиме слабкою, а Україна продовжуватиме опір.

"Ялта — це вологі фантазії конкретно росіян. Яка Ялта? Ви хто? В Ялті зустрічалися Британська імперія, Сполучені Штати і Радянський Союз", — заявив Загородній.

Він також звернув увагу на те, що обговорення майбутнього України без її участі не означає автоматичної згоди Києва виконувати рішення інших держав. За його словами, здатність України самостійно завдавати ударів по російській території змінює умови, у яких Кремль намагається домогтися політичних поступок.

"А що ви України згодите? Розшматуєте, як Чехословаччину? І китайці в це не полізуть", — висловив переконання політтехнолог.

Загородній проводить паралелі з історичними подіями напередодні Другої світової війни, коли великі держави погоджувалися на поступки за рахунок інших країн. Водночас він вважає, що сучасна ситуація відрізняється: Україна має власні далекобійні засоби ураження та продовжує військовий опір.

Портал "Коментарі!" вже писав, що Україна почала системно бити по ланцюжках постачання компонентів для російських балістичних ракет, намагаючись ускладнити їхнє виробництво. Сили оборони, ймовірно, зосередилися на підприємствах, які складно замінити іншими виробничими потужностями. Таку оцінку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.