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Китай змусять Путіна піти на серйозні поступки у війні: розкрито приголомшливий задум США

У найближчі місяці Захід планує активізувати дипломатичні зусилля, щоб посилити тиск на Пекін

18 вересня 2026, 12:00
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Клименко Елена

США та інші західні країни найближчими місяцями можуть активізувати дипломатичну роботу з Китаєм, намагаючись переконати Пекін використати свій вплив на Москву для завершення війни проти України. Одним із важелів у цьому процесі може стати закон Грема-Блюменталя. Таку думку в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Китай змусять Путіна піти на серйозні поступки у війні: розкрито приголомшливий задум США

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, ухвалений Конгресом США документ створює додатковий інструмент впливу не лише на Росію, а й на держави, які продовжують підтримувати з нею масштабні економічні відносини. Особлива увага Вашингтона в цьому контексті буде прикута до Китаю.

"Якщо говорити саме про фактор Китаю, то закон Грема-Блюменталя, який було прийнято в Конгресі Сполучених Штатів і який має підписати Дональд Трамп, — це певний фактор для того, щоб переконати Піднебесну діяти активніше в темі стимулювання РФ до завершення війни", — пояснив Чаленко.

Політолог прогнозує, що найближчим часом Захід посилить дипломатичні контакти з Пекіном. Мета таких переговорів — переконати Сі Цзіньпіна та його оточення скоригувати підхід до Москви та активніше сприяти припиненню бойових дій. 

Чаленко також звернув увагу на сигнали, які останнім часом надходять із самого Китаю. За його словами, під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку Сі Цзіньпін говорив про необхідність швидшого завершення війни та можливу участь Пекіна в пошуку політико-дипломатичного рішення. 

"Сі закликав до швидшого завершення війни і вказував на можливість долучення до процесу пошуку політико-дипломатичного вирішення теми російсько-української війни", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що несподівана відсутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна на урочистій вечері під час саміту БРІКС у Нью-Делі спричинила хвилю обговорень у медіа та соціальних мережах. Китайський лідер брав участь в основних заходах саміту та провів переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, однак на вечірньому прийомі його вже не було.



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