Китай свідомо не допомагає Україні у війні: Зеленський шокував претензією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має значний політичний та економічний вплив на Росію і, за бажання, міг би використати його, щоб підштовхнути Володимира Путіна до переговорів про завершення війни. Водночас глава держави наголосив, що досі не бачив реального тиску Пекіна на Москву.

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Зеленський також прокоментував питання іноземних технологій та озброєнь, які використовує Росія. За його словами, українська сторона має підтвердження застосування північнокорейських ракет, тоді як китайських ракет він не бачив. Водночас президент стверджує, що до РФ потрапляють технології та обладнання китайського походження.

"Я бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні. Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії", — заявив Зеленський.

На думку президента, можливості Пекіна впливати на Кремль залишаються значними, особливо з огляду на міжнародні санкції проти РФ, обмеження для російського енергетичного та банківського секторів і боротьбу з так званим тіньовим флотом.

"Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що питання полягає не лише в можливих поставках зброї. Значно важливішою він назвав політичну позицію Китаю щодо російсько-української війни.

"Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії", — заявив президент.

За словами Зеленського, йдеться про більшу відкритість Пекіна до співпраці з Москвою та готовність допомагати Росії. Президент наголосив, що у випадку такої великої держави навіть відносно невеликий політичний або економічний перекіс може мати значний вплив.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий санкційний законопроєкт США може створити серйозні проблеми для російської економіки, однак його реальний вплив залежатиме від того, наскільки жорстко президент Дональд Трамп скористається отриманими повноваженнями. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.