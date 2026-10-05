Китай став головним ворогом Путіна: українців шокували перспективами припинення війни



















Росія найближчим часом не демонструє готовності до реального завершення війни проти України. Суперечливі заяви представників Кремля, на думку керівника аналітичного центру "Ділова столиця" Вадима Денисенка, не варто сприймати як ознаку підготовки до результативних переговорів.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, технічні контакти між сторонами можуть відбутися, зокрема за участю США, України та Росії. Однак чекати від них прориву він не радить.

"А ніяких переговорів найближчим часом не буде. Тобто ніяких результативних переговорів точно не буде", — сказав Денисенко.

Водночас експерт переконаний, що Кремль нині не має наміру добровільно зупиняти бойові дії. Російський правитель, вважає експерт, може змінити позицію лише за умови потужного зовнішнього тиску.

"Путін не збирається на сьогоднішній момент зупиняти війну. Це ключовий момент, який ми повинні розуміти. А зупиняти війну він буде тільки тоді, коли на нього буде дуже серйозний зовнішній тиск", — наголосив він.

Водночас Денисенко оцінив як доволі високою ймовірність появи Путіна на саміті G2. А от перспективи зустрічі російського диктатора з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном він оцінює значно скептичніше.

Головною перепоною може стати Китай. Денисенко переконаний, що Пекін не зацікавлений у новому глобальному переділі світу за участю Росії.

"Китай не хоче зараз грати в Ялту 2", — заявив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що в Україні поступово формується електоральний запит на політичні сили, які виступатимуть за якнайшвидше завершення війни та компроміси з Росією. Політики вже намагаються зайняти цю нішу, а під час майбутніх виборів вона може стати одним із головних об’єктів боротьби.