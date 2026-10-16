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Недилько Ксения
Німецький політик та представник партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліан Кра висловив думку, що наразі розгортається фінал повномасштабного конфлікту в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що Сполучені Штати Америки припинили дотримуватися нейтралітету та фактично підтримали Російську Федерацію.
Німецький політик та представник партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Максиміліан Кра
На переконання німецького політика, такі дії Білого дому кардинально змінюють баланс сил та характер зовнішньої підтримки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідним учасником переговорів щодо завершення війни. В інтерв'ю телеканалу Newsmax американський лідер також назвав ганьбою українські удари по російських нафтопереробних заводах та поставив під сумнів значення опору російському наступу на Київ у 2022 році.
За словами Трампа, український президент нібито лише заявляє про готовність до миру, але насправді не хоче укладати угоди з Москвою. Американський лідер припустив, що домовленості з Росією можна досягти вже без участі Зеленського.