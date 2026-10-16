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«Кінець війни в Україні»: німецький депутат заявив про перехід США на бік Росії

Німецький євродепутат Максиміліан Кра заявив, що США фінансують російську армію

16 жовтня 2026, 08:49
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Недилько Ксения

Німецький політик та представник партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Максиміліан Кра висловив думку, що наразі розгортається фінал повномасштабного конфлікту в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що Сполучені Штати Америки припинили дотримуватися нейтралітету та фактично підтримали Російську Федерацію.

«Кінець війни в Україні»: німецький депутат заявив про перехід США на бік Росії

Німецький політик та представник партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Максиміліан Кра

"Коли ви починаєте закупати у РФ дизельне топливо в таких об'ємах, — зазначив євродепутат, коментуючи масштабні закупівлі нафтопродуктів у агресора, — ви фактично забороняєте українцям атакувати російську нафтову промисловість".

На переконання німецького політика, такі дії Білого дому кардинально змінюють баланс сил та характер зовнішньої підтримки.

"І одночасно даєте гроші росіянам, — підкреслив Кра, додавши, що фінансування Москви руйнує попередні союзницькі зобов'язання. — Це означає, що США перейшла на іншу сторону".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідним учасником переговорів щодо завершення війни. В інтерв'ю телеканалу Newsmax американський лідер також назвав ганьбою українські удари по російських нафтопереробних заводах та поставив під сумнів значення опору російському наступу на Київ у 2022 році.

За словами Трампа, український президент нібито лише заявляє про готовність до миру, але насправді не хоче укладати угоди з Москвою. Американський лідер припустив, що домовленості з Росією можна досягти вже без участі Зеленського.                                                             



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