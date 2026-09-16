Київ зранку у страшному вогні після нальоту дронів: влада зробила термінову заяву про наслідки

Уранці 16 вересня Київ знову опинився під атакою російських безпілотників. У столиці двічі оголошували повітряну тривогу, мешканці чули вибухи, а в одному з районів міста після атаки спалахнула пожежа.

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Перша загроза виникла близько 05:06. Київська міська військова адміністрація повідомила про небезпеку застосування БПЛА та закликала киян негайно пройти до укриттів. Уже о 05:09 було оголошено відбій, однак невдовзі стали відомі наслідки атаки.

Близько 05:48 у КМВА заявили, що у Святошинському районі столиці через російську атаку загорілася складська будівля. На місці працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки удару.

Проте на цьому небезпека для Києва не минула. О 06:54 у столиці вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу через нову загрозу застосування ударних дронів. У місті знову було чути вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників на півночі Чернігівської області. Ворожі апарати рухалися західним курсом у напрямку Київщини. Згодом військові повідомили про реактивний БПЛА, який наближався безпосередньо до столиці з боку Коцюбинського.

Російські атаки на Київ останнім часом почастішали. У ніч проти 15 вересня столиця також перебувала під ударом дронів. Тоді повідомлялося про пошкодження автозаправних станцій та складських об'єктів, були постраждалі. А 11 вересня після вибухів влада інформувала про атаки на АЗС у Дніпровському та Оболонському районах.

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