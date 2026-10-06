Київ вперто штовхають до найбільш принизливого сценарію зупинки війни: експерт приголомшив наслідками

В Україні з новою силою розгорнулася дискусія щодо можливості мирних переговорів із Росією. Однак політолог Віктор Андрусів вважає, що ця суперечка значною мірою є наслідком емоційного виснаження українського суспільства, яке п'ятий рік живе в умовах повномасштабної війни.

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За його словами, втома змушує людей шукати будь-яку можливість повірити у швидке завершення війни, навіть якщо для цього немає реальних підстав.

"Ми всі хочемо завершення цього жаху. Це факт номер один. Я не знаю нікого, хто б хотів воювати все життя. Навіть неймовірні воїни і герої, яких я знаю, на п'ятий рік втомилися і виснажилися", — зазначив Андрусів.

Водночас експерт закликає відділяти емоції від реального стану переговорного процесу. Він наголосив, що Україна не уникає переговорів і постійно підтримує мирні ініціативи. Київ бере участь у відповідних міжнародних заходах та пропонує різні формати перемир'я — зокрема енергетичне, морське та гуманітарне.

Однак, за словами Андрусіва, проблема полягає у тому, що Москва на ці пропозиції не погоджується. Замість готовності до компромісу Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру.

"Україна постійно наполягає на проведенні мирних переговорів. Ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Ми пропонуємо енергетичне, морське, гуманітарне перемир'я. Але нам відмовляють. Натомість Путін вирішив ще збільшити масштаб терору в Україні", — заявив політолог.

Андрусів також розкритикував ідею погодитися на російську вимогу щодо виходу українських військ із Донбасу як умови для початку переговорів. На його думку, це означало б відмову від власних оборонних позицій в обмін лише на обіцянку Москви розпочати діалог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може розраховувати не стільки на швидку перемогу на полі бою, скільки на виснаження України та скорочення зовнішньої підтримки. Таку оцінку висловив колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.