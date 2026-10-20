«Київ впаде за кілька днів»: Ганна Маляр розкрила таємні повідомлення ЄС з початку війни

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала глобальні геополітичні процеси та місце нашої держави у світових дискусіях лідерів провідних країн.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Вона закликала усвідомити масштаби нинішнього протистояння на міжнародній арені.

"Просто вдумайтесь в цю ідею — росія, Китай, США — мають домовлятись щодо долі України", — зазначила Маляр.

Вона запропонувала "подивитись тепер на карту світу, згадати кількість населення цих трьох гігантських країн", підкресливши парадоксальність ситуації, коли такі наддержави "шукають шлях як приборкати Україну".

Експертка також звернула увагу на те, наскільки сильно українське питання інтегроване у світову політичну систему. Зокрема, вона відзначила масштабні дискусії за океаном.

"В США навіть це питання впливає на внутрішню політику і вибори, інакше б не було цієї гарячки", — пояснила Маляр.

Попри значну різницю в масштабах і потенціалі, Україна довела свою самостійність та міцність.

"І не дивлячись на наші розміри, ми не обʼєкт, ми субʼєкт міжнародної політики", — наголосила вона, додавши, що держава перебуває в самому епіцентрі світових подій, а "росія не може нас перемогти". За її словами, головний чинник цього — незламність українців: "Тому що ми бʼємось. Попри все. Попри те, що в нас менше людей і зброї. Попри те, що нам давали три дні".

Згадуючи перші дні повномасштабного російського вторгнення, Ганна Маляр поділилася показовим залаштунковим фактом про настрої західних партнерів на той момент.

"Один європейський чиновник мені показував смс, які у перші дні вторгнення розсилала одна зі структур Євросоюзу", — розкрила деталі ексзаступниця міністра. У тих повідомленнях "так і було написано — "за кілька днів Київ впаде".

Проте прогнози іноземних аналітиків не справдилися завдяки стійкості українського народу.

"А ми вистояли", — резюмувала Маляр. Вона висловила впевненість у майбутньому держави, але окреслила головну внутрішню загрозу: "Вистоїмо і надалі, якщо не розвалимо самі себе зсередини".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який наразі супроводжує Володимира Зеленського під час офіційного візиту до Норвегії, прокоментував перебіг міжнародних зустрічей та оперативну ситуацію на фронті.