«Київ впаде за кілька днів»: Ганна Маляр розкрила таємні повідомлення ЄС з початку війни

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Недилько Ксения
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала глобальні геополітичні процеси та місце нашої держави у світових дискусіях лідерів провідних країн.
Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел
Вона закликала усвідомити масштаби нинішнього протистояння на міжнародній арені.
Вона запропонувала "подивитись тепер на карту світу, згадати кількість населення цих трьох гігантських країн", підкресливши парадоксальність ситуації, коли такі наддержави "шукають шлях як приборкати Україну".
Експертка також звернула увагу на те, наскільки сильно українське питання інтегроване у світову політичну систему. Зокрема, вона відзначила масштабні дискусії за океаном.
Попри значну різницю в масштабах і потенціалі, Україна довела свою самостійність та міцність.
Згадуючи перші дні повномасштабного російського вторгнення, Ганна Маляр поділилася показовим залаштунковим фактом про настрої західних партнерів на той момент.
Проте прогнози іноземних аналітиків не справдилися завдяки стійкості українського народу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який наразі супроводжує Володимира Зеленського під час офіційного візиту до Норвегії, прокоментував перебіг міжнародних зустрічей та оперативну ситуацію на фронті.