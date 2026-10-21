Київ не витримає цього страшного звинувачення Путіна і Трампа: який страшний сценарій готується

Можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією може стати інструментом політичного тиску, якщо сторони не матимуть чітких механізмів контролю за його дотриманням. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи переговори за участю США.

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За його словами, Росія може отримати практичну вигоду від тимчасового припинення ударів по енергетичних об’єктах, навіть якщо не погодиться на довгострокове врегулювання. Водночас американська адміністрація може використати саме перемир’я як доказ дипломатичного прогресу.

Портников звернув увагу на те, що в разі відновлення атак після паузи виникне питання, хто саме порушив домовленості та як на це реагуватимуть Сполучені Штати. За його оцінкою, Росія може спробувати використати таку ситуацію у власних інтересах.

"А Трамп буде виглядати миротворцем. Не можна буде після 3 листопада, після 10-го, усе це відновити, звинуватити Україну в тому, що вона порушила енергетичне перемир’я. Путін усе це вміє", — заявив оглядач.

Водночас Портников наголосив, що Києву важливо не давати підстав для необґрунтованих звинувачень і домагатися прозорих умов будь-яких домовленостей. Це передбачає чітке визначення заборонених дій, процедури фіксації порушень і відповідальності за їхнє здійснення.

Оглядач також зауважив, що головне питання полягає в тому, чи готовий Кремль дотримуватися домовленостей, якщо вони не відповідають його довгостроковим цілям.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський політик-республіканець Борис Пінкус вважає, що рішення Дональда Трампа щодо Росії та України можуть посилити політичні проблеми президента США. За його словами, частина сенаторів уже висловила незгоду з підходом глави Білого дому, а в Конгресі обговорюють правові аспекти його дій.