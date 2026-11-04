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Київ не може оговтатися від страшного удару РФ: влада хапається за голову через приголомшливі наслідки

Російські війська запустили безпілотник по Києву під час повітряної тривоги жовтого рівня

4 листопада 2026, 09:40
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Клименко Елена

Уранці середи, 4 листопада, російські війська знову атакували Київ безпілотником. У столиці пролунали вибухи, а в одному з районів зафіксували падіння уламків. Інформацію про можливі руйнування та постраждалих наразі уточнюють.

Київ не може оговтатися від страшного удару РФ: влада хапається за голову через приголомшливі наслідки

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляли Повітряні сили, під час повітряної тривоги до столиці наближався реактивний безпілотник. Він рухався через Бровари в напрямку центру Києва. Повітряна тривога жовтого рівня тривала від 06:16 до 06:27.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що уламки збитого безпілотника впали на відкритій території у Деснянському районі. Місце падіння розташоване неподалік приватного будинку.

"Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюється", — зазначили у КМВА. 

Тим часом у столиці зберігається складна ситуація з енергопостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Від вечора 3 листопада у Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Замість них на маршрути мають вийти автобуси, які дублюватимуть комунальний електротранспорт. 

Крім того, у місті періодично застосовують екстрені відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження об'єктів київського регіонального енерговузла внаслідок російських атак останніх днів.

Проблеми з електропостачанням вплинули й на роботу "Київводоканалу". Частина його об'єктів залишилася без світла, однак станом на ранок 4 листопада подачу води в столиці частково відновили. У районах, де водопостачання ще відсутнє, бювети планують підключати до генераторів.

Портал "Коментарі" вже писав, що лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер оголосив про перемогу своєї партії за результатами проміжних виборів до Конгресу. Попередні підрахунки свідчать, що демократи змогли повернути контроль над верхньою палатою, відібравши більшість у республіканців.  



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