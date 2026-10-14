Київ може не вистояти від цього залпу ракет: експерт попередив про найгірший удар Путіна



















Російські війська можуть використовувати ракети комплексів С-400 для атак по Києву та спроб виснажити українську протиповітряну оборону перед застосуванням інших балістичних ракет. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан, аналізуючи нещодавній удар по столиці.

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За словами експерта, С-400 призначені насамперед для ураження повітряних цілей, однак Росія здатна застосовувати ці ракети й проти наземних об’єктів. Особливості траєкторії польоту можуть ускладнювати своєчасне виявлення пуску та передачу попереджень про небезпеку.

Водночас Світан закликав не робити поспішних висновків щодо можливого скорочення розвідувальної підтримки з боку західних партнерів. Він пояснив, що відсутність попередження про конкретний запуск ще не доводить припинення передавання розвідданих. Для об’єктивної оцінки необхідно проаналізувати, чи повторюватиметься така ситуація під час наступних ракетних атак.

Окрему загрозу, на думку полковника, становить можливість комбінованого використання різних типів озброєння. Росія може змушувати українську ППО витрачати дорогі ракети-перехоплювачі на знищення С-400, а потім намагатися завдавати ударів "Іскандерами", коли можливості протиповітряної оборони будуть обмежені.

"Якщо стоятиме завдання виснажити ППО, вони можуть використовувати С-400", — пояснив Світан, описуючи ймовірну тактику російських військ.

Військовий експерт також звернув увагу на важливість знищення російських пускових установок до того, як вони встигнуть завдати ударів. За його оцінкою, дальність ракет змушує противника в окремих випадках наближати комплекси до української території, що створює можливості для їх виявлення та ураження Силами оборони України.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські амбіції не обмежуються захопленням українських земель — Кремль прагне повернути собі вплив у Центральній Європі. За такого сценарію поступки Москві можуть становити загрозу для безпеки не лише України, а й інших європейських держав. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний, коментуючи можливі умови завершення війни та дискусії щодо територіальних поступок Росії.