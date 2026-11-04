"Капітуляція з макіяжем": розкрито небезпечний сценарій вимог Кремля до України



















Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба побачив небезпечну схожість між вимогами Росії під час переговорів навесні 2022 року та умовами, які, за його оцінкою, обговорюються нині. Йдеться про можливу відмову України від вступу до НАТО, обмеження чисельності армії, зняття санкцій із Москви та відновлення економічної співпраці з РФ.

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Кулеба нагадав, що під час переговорів у Білорусі та Стамбулі російська сторона наполягала на суттєвому скороченні українських Збройних сил. Суперечка точилася, зокрема, навколо чисельності армії: Москва пропонувала значно менші показники, тоді як українська сторона відстоювала можливість утримувати сили, близькі до тодішньої чисельності армії мирного часу.

Однак, за словами дипломата, небезпека полягала не лише в конкретних цифрах. Принциповим було саме надання Росії права визначати, якою має бути українська армія.

"Коли ти даєш право іншій країні встановлювати будь-які обмеження на свої Збройні сили, це відкриває шлях у пекло", — заявив Кулеба.

Він пояснив, що після обмежень чисельності військових Москва могла б вимагати скорочення артилерії, ракетного озброєння та інших видів зброї. У результаті Україна втратила б можливість самостійно гарантувати власну безпеку.

Дипломат також звернув увагу на нинішні вимоги, які, за його словами, нагадують попередні російські пропозиції: відмова від НАТО, обмеження армії, скасування санкцій та повернення російського газу на європейський ринок.

"Це була капітуляція з макіяжем, щоб виглядало красиво", — так Кулеба охарактеризував переговорну конструкцію 2022 року.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що війну проти України Володимир Путін розпочав заради грошей або можливості отримати чергові економічні вигоди. На його думку, мотиви російського диктатора значно масштабніші: він прагне відновити імперський вплив Москви та залишити власний слід в історії.