"Капітуляція України до весни 27-го": експерт розкрив, як Кремль планує дотиснути Зеленського

Росія може до кінця зими намагатися максимально зруйнувати українську інфраструктуру. Військовий експерт Іван Ступак пов’язує це з помстою за удари по російських об’єктах та прагненням країни-агресорки тиснути на Україну через цивільне населення.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Ступак зазначив, що російська армія не має очікуваної переваги на фронті, тому одним із напрямків тиску залишається тил. Особливо вразливим періодом він назвав зиму.

“Вони розуміють, що зима – це слабкий ланцюжок в Україні. Вони розуміють, що на фронті переваги – нуль. Від'ємний наступ, від'ємне просування, на кого треба тиснути? На цивільних”, — зазначив він.

Окремою проблемою експерт назвав ситуацію з протиповітряною обороною. За його словами, ракет для Patriot недостатньо, а невизначеність з американською допомогою також створює для України додаткові ризики.

На цьому тлі, за оцінкою Ступака, Росія може намагатися створити умови, за яких Україна підійде до можливих переговорів максимально ослабленою. Йдеться не лише про енергетику, а й про економічні та політичні проблеми всередині країни.

“Зрозуміло, що вони будуть намагатися нас дотискати, щоб на березень 27-го року Зеленський особисто та вся Україна, прийшла максимально м'якою з точки зору перемовного процесу, щоб була згодна на будь-які вимоги Російської Федерації. Бо бізнесу немає, економіки немає, все зруйновано, все в руїнах, армію немає з чого фінансувати”, — зауважив він.

Водночас Ступак вважає, що сценарій із голодом росіянам реалізувати не вдасться. Проблеми можуть виникнути з енергетикою та асортиментом продуктів, однак він очікує, що Україна зможе адаптуватися.

“По голоду в них точно не вийде. Я знаю, голод вони хочуть нам зробити, але точно не вийде. Можливо, асортимент продуктів буде трішки менший. Енергетика, можливо, буде шкандибати, але з дронами ми знайдемо, як впоратися, їх буде менше”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може загрожувати Путіну.