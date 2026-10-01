"Капітуляція України до весни 27-го": експерт розкрив, як Кремль планує дотиснути Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Росія може до кінця зими намагатися максимально зруйнувати українську інфраструктуру. Військовий експерт Іван Ступак пов’язує це з помстою за удари по російських об’єктах та прагненням країни-агресорки тиснути на Україну через цивільне населення.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Ступак зазначив, що російська армія не має очікуваної переваги на фронті, тому одним із напрямків тиску залишається тил. Особливо вразливим періодом він назвав зиму.
Окремою проблемою експерт назвав ситуацію з протиповітряною обороною. За його словами, ракет для Patriot недостатньо, а невизначеність з американською допомогою також створює для України додаткові ризики.
На цьому тлі, за оцінкою Ступака, Росія може намагатися створити умови, за яких Україна підійде до можливих переговорів максимально ослабленою. Йдеться не лише про енергетику, а й про економічні та політичні проблеми всередині країни.
Водночас Ступак вважає, що сценарій із голодом росіянам реалізувати не вдасться. Проблеми можуть виникнути з енергетикою та асортиментом продуктів, однак він очікує, що Україна зможе адаптуватися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може загрожувати Путіну.