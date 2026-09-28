Іншого сценарію бути не може: названо жорстку умову, яка змусить Путіна припинити війну в Україні

Українські удари по Москві самі по собі не змусять Володимира Путіна припинити війну проти України. Водночас це, на думку журналіста Віталія Портникова, не означає, що Київ має відмовитися від ударів у відповідь по території Росії.

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Про це Портников заявив в ефірі "Еспресо". Журналіст закликав не очікувати від атак по російській столиці автоматичного політичного результату, адже Москва може використати втрати серед власного населення як виправдання для подальшої ескалації.

"Потрібно не плекати ілюзій і думати, що ці удари призведуть до тих результатів, на які ми очікуємо. Я не кажу, що Україна не повинна бити у відповідь. Але я кажу — не сподівайтесь на результат, на який ви розраховуєте, бо ми маємо справу з авторитарним режимом", — зазначив Портников.

За його словами, російська влада здатна сприймати навіть загибель своїх громадян не як привід для зупинки війни, а як аргумент для посилення атак проти України. Саме тому, вважає журналіст, оцінювати ефективність ударів лише за рівнем суспільного невдоволення в Росії неправильно.

Водночас Портников назвав умову, яка, на його переконання, може реально змусити Кремль погодитися на завершення війни. Йдеться про ситуацію, коли у Росії не залишиться достатньо ресурсів для продовження бойових дій.

"Ніякої іншої можливості зупинити російсько-українську війну ніколи не було, немає і, повірте мені, у найближчі роки цього жахливого протистояння не буде. Навіть якщо ми будемо здатні наносити такі удари по російській столиці, які будуть призводити до загибелі людей у місті", — сказав журналіст.

При цьому він наголосив, що Україна не повинна копіювати методи ведення війни Росією.

"Я впевнений, що Україна не повинна вести війну такими засобами, як Росія", — підкреслив Портников.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує адаптувати свою фінансову систему до санкційного тиску та створювати альтернативні маршрути для міжнародних платежів. Головне управління розвідки України оновило розділ "Фінанси війни" на порталі War&Sanctions і оприлюднило інформацію про нові механізми, які можуть використовуватися для забезпечення російської військової економіки.