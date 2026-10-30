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Інакше діяти не вийде: США жорстко поставили на місце через нові удари по нафті Путіна

Політолог пов'язав відновлення атак на російську нафтову інфраструктуру з ударами РФ по цивільних та дефіцитом ракет для української ППО

30 жовтня 2026, 13:40
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Клименко Елена

Україна відновила масовані атаки на російські нафтопереробні заводи. Однією з цілей став Новокуйбишевський НПЗ. Політолог Петро Олещук пояснив, чому Київ повернувся до ударів по паливній інфраструктурі Росії та що стало головним чинником такого рішення.

Інакше діяти не вийде: США жорстко поставили на місце через нові удари по нафті Путіна

Фото: з відкритих джерел

Зокрема  експерт пов’язав поновлення операцій із посиленням російського терору проти мирного населення України. За його словами, регулярні атаки на цивільні об’єкти, зокрема балістичні удари по Києву, змушують українську владу шукати способи завдавати противнику відчутної відповіді.

Олещук іронічно прокоментував дії Росії на тлі гуманітарної операції з евакуації людей з окупованих Олешок. Він припустив, що російська сторона намагається не допустити, аби світ забув про її злочини проти цивільних.

"Росіяни таке враження, що вони злякалися, що після початку операції з евакуації з Олешок всі в світі забудуть, які вони кінчені. І вирішили про це нагадати, щоб не дай боже про це не забули, бо вони найбільше цього бояться", – заявив політолог. 

Ще однією причиною повернення до атак на російську нафтопереробку експерт назвав обмежені можливості української протиповітряної оборони. За його словами, на тлі постійних балістичних ударів по українських містах і недостатньої кількості ракет від партнерів Київ змушений шукати інші інструменти протидії агресії. 

Олещук наголосив, що за таких умов удари по російському військово-промисловому комплексу та нафтопереробних підприємствах стають одним із напрямів відповіді на дії Кремля. Зокрема, атаки на НПЗ можуть впливати на паливну інфраструктуру, яка має значення для російської економіки та забезпечення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що Дональд Трамп не обов’язково стає жертвою політичних маневрів Володимира Путіна — американський президент може цілком усвідомлювати, яких цілей прагне досягти у відносинах із Кремлем.   



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