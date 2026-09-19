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Ілюзія швидкого миру розвіялася: чому підпис Трампа запускає «нове коло» війни

Провал таємних дипломатичних місій США до москви залишив для Кремля єдиний аргумент - «пекельні» санкції та виснажливе протистояння до весни

19 вересня 2026, 17:02
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Кравцев Сергей

Останні геополітичні події остаточно зруйнували сподівання на швидке дипломатичне завершення війни в Україні. Підписання Дональдом Трампом закону про запровадження "пекельних" санкцій проти Росії стало чітким сигналом: усі кулуарні спроби домовитися з агресором зайшли у глухий кут.

Ілюзія швидкого миру розвіялася: чому підпис Трампа запускає «нове коло» війни

Єгор Чернєв. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, жорсткий санкційний крок США свідчить про повний провал дипломатичного десанту. Місії Джона Реткліффа, агодом Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви не принесли бажаних результатів. Кремль знову продемонстрував неготовність до конструктивного діалогу та відмову від загарбницьких амбіцій, що змусило Вашингтон повернутися до інструментів економічного тиску вищого рівня.

Такий перебіг подій означає, що ілюзій щодо швидкого миру більше немає. Війна входить у нове коло виснажливого протистояння, де економічні обмеження виступатимуть паралельним фронтом до бойових дій. Наразі ключове завдання України – вистояти під черговою хвилею обстрілів та не дозволити ворогу проламати тил і досягти своїх цілей на сході.

Наступний реальний шанс для переговорного процесу чи досягнення перемир'я може з'явитися лише навесні. Це стане можливим за умови, якщо російські війська знову зазнають невдачі в спробах повністю захопити Донбас, а український тил та інфраструктура витримають зимовий тиск. До того часу сторони вступають у фазу безальтернативного та жорсткого протистояння.

Також "Коментарі" писали – Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість потенційної угоди становить $2,68 млрд. Про це йдеться у повідомленні американського відомства.




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