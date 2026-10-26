Хочете, щоб не били — вмикайте Starlink: озвучено гучну заяву про жорсткий торг Києва з Тармпом



















Україна має інструменти, за допомогою яких може впливати на позицію Сполучених Штатів у питаннях війни та переговорів із Росією. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи удари по російській нафтовій інфраструктурі та дискусії щодо використання Starlink.

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, припинення або обмеження атак на окремі об’єкти не обов’язково означає відмову від тиску на Росію. Експерт припустив, що Київ може використовувати різні можливості для досягнення власних цілей у взаємодії з Вашингтоном.

"Ну, йдуть торги. У нас є важіль тиску. У нас є важіль тиску, в тому числі на американців", — заявив Загородній.

Він пов’язав це, зокрема, з питанням розширення можливостей використання Starlink. За словами політтехнолога, доступ до супутникового зв’язку на більшій відстані від українського кордону міг би посилити можливості України протидіяти російським військовим загрозам. Водночас це його оцінка бажаного сценарію, а не підтверджена домовленість між Києвом і Вашингтоном.

"Хочете, щоб не били, — давайте вмикайте Starlink на 200 км", — сказав експерт, описуючи можливу логіку таких переговорів.

Загородній також звернув увагу на значення атак по нафтовій інфраструктурі Росії. На його думку, навіть якщо удари по нафтопереробних заводах тимчасово обмежуються, це не виключає тиску на інші елементи системи транспортування нафти.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається просувати ідею домовленостей між великими державами про новий розподіл сфер впливу, однак реалізація такого сценарію щодо України залишається під питанням. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що розмови про нову Ялтинську конференцію можуть бути вигідними насамперед Кремлю, який прагне представити себе рівноправним партнером Сполучених Штатів і Китаю.