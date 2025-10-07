Хоче виправдати свої гріхи: Меркель рознесли через її заяви про причину війни в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нині намагається виправдати свою політику щодо Росії, яка, на думку багатьох, частково сприяла агресії проти України. Проте її аргументи не знімають політичної відповідальності за рішення, які могли вплинути на початок повномасштабної війни. Про це заявив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин в ефірі телеканалу "Еспресо".

Ангела Меркель. Фото: 24 Канал

"Зараз у Європі намагаються зрозуміти, як сталося так, що Росія наважилася на повномасштабне вторгнення. Ангела Меркель, яка очолювала уряд Німеччини 17 років, намагається пояснити свою роль у цих подіях, адже її політика викликає низку критичних запитань", — сказав Хотин.

За словами журналіста, Меркель частково виправдовує пасивність у стримуванні Росії пандемією COVID-19. Вона стверджує, що через обмеження не вдалося вибудувати співпрацю з Польщею та країнами Балтії, які блокували прямий діалог ЄС з Кремлем. Таким чином, вона намагається перекласти частину відповідальності на зовнішні обставини.

Втім, Хотин нагадує, що саме за її ініціативи будувався газопровід "Північний потік-2", який фактично посилював енергетичну залежність Європи від Росії й послаблював Україну як транзитну державу.

"Є питання і до так званого нормандського формату, і Мінських домовленостей, які, по суті, не запобігли війні. Вони не зупинили конфлікт, не відвернули агресію", — підкреслив Хотин.

Окремо він згадав саміт НАТО в Бухаресті 2008 року, де Україна та Грузія були близькі до отримання ПДЧ — плану дій щодо членства в Альянсі.

"Саме Меркель заблокувала це рішення. Можливо, якби ПДЧ тоді надали, Росія не наважилася б на війну проти Грузії, анексію Криму чи вторгнення на Донбас", — додав він.

Хотин резюмував, що Меркель намагається пояснити свої дії, але "виправдовується за власні гріхи".

