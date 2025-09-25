Херсонщина знову у небезпеці: стало відомо, куди серйозно вдарить Путін

Російські окупаційні сили продовжують обмежені штурмові дії на Херсонському напрямку, але не мають жодних територіальних здобутків. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

За інформацією полковника Владислава Волошина, представника Південних оборонних сил України, війська РФ здійснюють перегрупування та зосередження сил на лівому березі Херсонської області. Зокрема, активність противника помітна в районі між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським мостом. Саме цей напрямок може стати ціллю подальших атак, хоча наразі суттєвого просування там не зафіксовано. Окрім того, окупанти активно укріплюють оборонні позиції на східному березі.

У ISW також наголошують, що 24 вересня росіяни відновили наступальні дії у Сумській області, однак без змін на лінії фронту. Подібна ситуація й на півночі Харківщини — ворог не просунувся, зокрема й поблизу Великого Бурлука.

На Куп’янському напрямку бойові дії тривають, але підтверджених успіхів РФ там також не має. Водночас Сили оборони України змогли досягти певного просування на Лиманському напрямку, а росіяни — у Сіверському секторі.

Окремі тактичні здобутки окупанти мають у районі Костянтинівки та Дружківки. Крім того, на Краматорському напрямку (північний схід від Костянтинівки) вони зосередили зусилля на покращенні логістики в районах Часового Яру та Ступочок. Там також зафіксована ротація підрозділів, зокрема частин 70-ї морської піхотної бригади.

