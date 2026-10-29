Херсон готується до страшного пекла: яке рішення Трампа викликало справжній жах серед цивільних

Жителі Херсона отримали тимчасовий перепочинок від російських атак завдяки режиму тиші, запровадженому у зв’язку з гуманітарною місією в Олешках. Цього тижня люди можуть безпечніше виходити на вулицю, купувати продукти та займатися повсякденними справами. Однак містяни побоюються, що після завершення затишшя обстріли можуть посилитися. Про це пише The New York Times.

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За інформацією видання, херсонці намагаються використати цю можливість, щоб поповнити запаси їжі на найближчі місяці, зустрітися зі знайомими, перевірити залишене родичами житло або просто прогулятися містом. Через постійну загрозу ударів такі звичайні справи раніше були небезпечними.

Тимчасове затишшя дало змогу вперше за довгий час погуляти на свіжому повітрі й восьмимісячному Давиду. Хлопчик народився в Херсоні, але через російські атаки авіабомбами, ракетами та дронами майже весь час перебував удома. Цього тижня його мама змогла провести з дитиною на вулиці понад годину.

Перепочинком скористалися й комунальні служби. Працівники вийшли на відкриті території, щоб прибрати опале листя, впорядкувати міський простір і полагодити пошкодження захисних сіток від безпілотників.

Водночас жителі побоюються, що після завершення гуманітарної місії в Олешках російські війська можуть зміцнити там свої позиції, що створить додаткову загрозу для Херсона.

"Якщо вони привезуть більше боєприпасів, буде тільки гірше", — припускає місцевий житель Вадим.

Власниця кав’ярні Олександра Косенко також не очікує тривалого полегшення. "Буде гірше, ніж було раніше. Як тільки все це закінчиться, нам краще не виходити з дому", — сказала вона.

Ще одна жителька міста, Ольга Аврамко, припустила, що гуманітарна місія в Олешках може бути пов’язана з рекламою політичної кампанії у США. Вона зізналася, що хвилюється через те, що відбуватиметься після завершення нинішнього затишшя.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні готують законодавчі зміни, які передбачають заборону російськомовного культурного продукту в публічному просторі незалежно від громадянства його автора чи виконавця.