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"Хай віддадуть Путіну власну територію": експерт жорстко розніс Захід за цинічну поступку Кремлю щодо України

Політолог закликав партнерів не вирішувати долю українських територій без Києва та застеріг від компромісів, які можуть поставити під загрозу безпеку країни

22 жовтня 2026, 11:05
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Клименко Елена

Україна ризикує опинитися в ситуації, коли її території стануть предметом домовленостей між великими державами без належного врахування позиції Києва. Про це заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи можливі сценарії завершення російсько-української війни та роль європейських партнерів у переговорах.

"Хай віддадуть Путіну власну територію": експерт жорстко розніс Захід за цинічну поступку Кремлю щодо України

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, дискусії про можливі поступки України заради припинення бойових дій викликають серйозні запитання. Зокрема, він критично оцінив підхід, за якого Києву можуть пропонувати обмін територій на певні безпекові гарантії чи перспективи вступу до НАТО.

"Хай вони спробують частину власної території віддати Путіну і потім подивляться на свою реакцію", — заявив Магда, коментуючи можливі пропозиції щодо територіальних поступок. 

Політолог наголосив, що Україна має бути повноцінним учасником будь-якого процесу, який визначатиме її майбутнє. На його думку, європейські держави повинні не лише обговорювати можливі компроміси, а й чітко пояснювати Вашингтону та іншим міжнародним партнерам, чому поступки агресору можуть створити додаткові загрози для всієї Європи. 

"Я б дуже хотів, щоб принцип нічого про Україну без України дотримувався", — підкреслив Магда.

Експерт також звернув увагу на ризики, пов’язані з повільним ухваленням рішень у Євросоюзі. Поки європейські інституції шукають спільну позицію, Росія та США можуть діяти швидше, що ускладнює становище Києва.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори про завершення війни можуть не наблизити мир, а стати інструментом тиску на Україну. Політолог Олег Саакян вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається домогтися дипломатичного результату, тоді як Росія може використовувати переговорний процес для продовження війни на вигідних для себе умовах. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=J_qB86DL4JA&t=2s
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