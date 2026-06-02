Хаос у РФ вже став фактом: стало відомо про феноменальний успіх України у війні

В окупованому Криму спостерігається дефіцит пального, через що на АЗС запроваджують обмеження на заправку. Подібні проблеми фіксуються і в інших тимчасово окупованих регіонах: у Маріуполі суттєво зросли ціни на бензин, що ускладнює ситуацію для місцевих мешканців. За оцінками західних аналітиків, нині до 50–55% нафтопереробних потужностей Росії можуть простоювати, що посилює паливну кризу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він наголосив, що подальші удари ЗСУ по російській інфраструктурі визначатимуть глибину цієї кризи, хоча частина партнерів України ставиться до таких дій обережно.

За його словами, дефіцит пального вже підвищує соціальну напругу на окупованих територіях і може призводити до конфліктів у чергах на заправках. Водночас це змушує Росію тримати більше сил для контролю ситуації, відволікаючи їх від фронту.

Окремо Жмайло відкинув припущення про можливе виснаження українських можливостей у сфері далекобійних ударів. За його словами, підрозділи продовжують системно працювати, завдаючи ударів по російській логістиці та системах ППО, що підтримує постійний тиск на ворога.

Україна, за його словами, і надалі зосереджена на ускладненні російської логістики. Після попередніх операцій Кримський міст використовується з обмеженнями, а низка ключових транспортних маршрутів перебуває під постійним контролем або загрозою ураження. Це змушує окупаційну адміністрацію вводити додаткові обмеження для цивільного руху.

Жмайло підкреслив, що Україна поступово наближається до "плато можливостей", коли зберігається стабільний рівень впливу на противника без різких змін на фронті. Водночас російський літній наступ, який активно анонсувався раніше, не реалізувався у повному обсязі, хоча окремі напрямки залишаються напруженими.

