Хаос і паніка у РФ: Москва у страшному вогні після атаки понад півтисячі дроінв, наслідки удару шокують

У ніч проти 29 жовтня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Московський регіон. За словами мера столиці Сергія Собяніна, у напрямку регіону нібито летіли 613 БПЛА. На тлі атаки в московських аеропортах запроваджували обмеження, а також надходили повідомлення про вибухи в Московській області. Про це повідомляють російські ЗМІ та моніторинговий канал ASTRA.

Фото: з відкритих джерел

За словами Собяніна, безпілотники фіксували в період із 20:30 28 жовтня до 07:00 29 жовтня. Він стверджує, що більшість дронів російська протиповітряна оборона нібито перехопила на дальніх підступах, а 231 безпілотник знищили поблизу Москви. На місцях падіння уламків, за його словами, працювали екстрені служби.

Через атаку Росавіація запровадила обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський. Як пише ASTRA, два літаки, що прямували з Туреччини до Москви, розвернули назад через обмеження у Внуково. Згодом обмеження в аеропорту Жуковський скасували, тоді як в інших повітряних гаванях діяли особливі умови приймання рейсів.

Також очевидці повідомляли про вибухи поблизу Наро-Фомінська, приблизно за 56 кілометрів від Московської кільцевої автомобільної дороги. За їхніми словами, вибухи лунали й у напрямку Калузької області. Незалежного підтвердження всіх цих повідомлень наразі немає.

Гучно, за повідомленнями російських медіа, було й у Башкортостані. ASTRA написала про дим над територією Башкирської содової компанії у Стерлітамаку на тлі атаки безпілотників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн G20 в американській Атланті, отримали візи США без обмежень на пересування. Натомість під час заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні для російських кореспондентів діяли територіальні обмеження. Про це повідомляють російські ЗМІ.