ГУР розкрило, чим Росія збирає «Герані»: союзники знову підводять Київ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовується Росією для виробництва ударних безпілотників "Герань" на території особливої економічної зони "Алабуга". Інформація опублікована на порталі War&Sanctions 17 вересня.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

До переліку потрапили токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів та паяльне обладнання. За даними української розвідки, техніка вироблена компаніями з Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

Серед виявленого обладнання ГУР називає вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської SMTCL, автоматичний установник компонентів RS-1R японської JUKI, а також виробничу мехатронну лінію німецької Festo з промисловим роботом Melfa виробництва японської Mitsubishi. В опублікованому переліку також фігурують робот KUKA KR AGILUS KR 6, Panasonic Connect обладнання та техніка китайського виробника HWGC.

Як зазначає розвідка, це обладнання використовується на різних етапах виробництва – від обробки металу та інших матеріалів до монтажу електронних компонентів на друковані плати. ГУР пов'язує роботу обладнання з випуском кількох модифікацій БПЛА "Герань".

Українська сторона закликала міжнародних виробників високотехнологічної техніки посилити контроль за кінцевими споживачами своєї продукції. Зокрема, розвідка пропонує проводити перевірки за фактичними адресами встановлення обладнання, відстежувати ланцюжки поставок та розслідувати випадки його потрапляння до російського військово-промислового комплексу.

У ГУР також закликали виробників реагувати на виявлені порушення, інформувати відповідні уряди та вживати заходів для припинення постачання через несумлінних посередників.

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