Грошей на війну стає менше: на який радикальний крок змушений йти Кремль

Російська влада почала скорочувати витрати на військові виплати і набір контрактників на тлі дефіциту бюджету, що посилюється. Під фінансовий тиск підпадають навіть програми, які Кремль використовує для залучення нових військовослужбовців та підтримки чисельності армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією російського видання "Верстка", Міноборони РФ запропонувало перенести грудневі виплати військовослужбовцям, які не беруть участь у бойових діях в Україні, на січень 2027 року.

Ще більш показова ситуація складається з регіональними бонусами укладання військового контракту. Як повідомляє петербурзьке видання "Фонтанка", у Санкт-Петербурзі розмір одноразової виплати скоротили до 400 тисяч рублів. Ще в середині жовтня вона становила мільйон карбованців, а до жовтня сягала 3,5 мільйона.

При цьому федеральна виплата від Міноборони у розмірі 400 тисяч рублів залишається окремою і не входить до регіонального бонусу.

Скорочення торкаються і родин загиблих російських військовослужбовців. За твердженнями російського пропагандиста, протягом 2026 року низка регіонів зменшила або повністю скасувала додаткові компенсації. У деяких суб'єктах РФ урізання виплат становило від 50% до 100%.

Аналітики ISW пояснюють те, що відбувається зростаючою вартістю російської військової кампанії. Кремль робить ставку на грошові стимули, щоб залучати контрактників та уникати політично ризикованої загальної мобілізації. Однак інфляція, втрати на фронті та бюджетний дефіцит ускладнюють підтримку цієї системи.

За оцінкою інституту, Москва намагається вивільнити додаткові кошти для продовження війни, скорочуючи витрати на інші напрями військового забезпечення. Це може свідчити про те, що фінансовий тиск поступово торкається навіть програм, безпосередньо пов'язаних з комплектуванням російської армії.

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